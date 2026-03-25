Muy pronto
Ana Pardo de Vera y Montserrat Nebrera, las abogadas de TVE para 'El juicio', su nuevo formato semanal
José Luis Sastre asumirá el rol de presentador y Ricardo Fernández Deu se pondrá en el papel de juez
Redacción Yotele
Ana Pardo de Vera y Montserrat Nebrera, periodista y jurista respectivamente, asumirán el papel de abogadas en 'El juicio', un nuevo formato semanal presentado por el periodista José Luis Sastre que combina juicio televisivo, periodismo social y seguimiento de un jurado popular para abordar grandes debates de actualidad. Pardo de Vera y Nebrera defenderán en cada entrega dos visiones confrontadas sobre cuestiones clave de interés social.
Además, el abogado y periodista Ricardo Fernández Deu, recordado por su papel como abogado defensor en ‘Tribunal Popular’, vuelve a la televisión. Será el juez del programa, que recreará un juicio en un plató con todos los elementos propios del formato: presentación del caso, alegatos, interrogatorios, pruebas, deliberación y veredicto.
Con la misma estructura de un juicio, un jurado popular formado por nueve ciudadanos y ciudadanas dará su veredicto sobre uno de los grandes debates sociales que vive el país. Han sido seleccionados por Kantar Media siguiendo criterios demoscópicos para garantizar una representación fiel de la diversidad social e ideológica de la sociedad española. La audiencia podrá conocer sus historias personales, seguir sus deliberaciones y observar cómo construyen sus posicionamientos ante los diferentes casos.
El formato, producido en colaboración con Abacus, incluirá además elementos de investigación periodística para aportar pruebas, testimonios reveladores y datos desconocidos por el gran público. Cada episodio incluirá reportajes en los que José Luis Sastre entrevistará a personajes relevantes y conducirá piezas de seguimiento a algunos de los protagonistas del tema central del programa.
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