Disney+ se hace con 'MasterChef' en España: la plataforma cierra un acuerdo con RTVE para añadir varios de sus contenidos, entre ellos, una nueva serie

Disney+ ha cerrado un acuerdo estratégico con RTVE para incorporar a su catálogo una selección de algunos de los formatos más reconocibles de la televisión pública. La alianza arrancará el próximo 31 de marzo y abre una nueva vía de distribución para los contenidos de la corporación, que pasarán a tener presencia también dentro de la plataforma en España.

El primer paso de esta colaboración estará centrado en una de las marcas más potentes de La 1. Disney+ sumará a su oferta los 13 episodios de la decimocuarta temporada de ‘MasterChef’ y los 12 de la undécima edición de ‘MasterChef Celebrity’. En ambos casos, los capítulos llegarán a la plataforma después de su emisión en abierto en La 1. El talent culinario, producido por RTVE junto a Shine Iberia, será así la punta de lanza de esta nueva etapa entre ambas compañías.

El acuerdo no se limita al entretenimiento. También incluye ficción, con la futura incorporación de ‘Rojo sobre blanco’, la nueva serie policíaca producida por Good Mood y protagonizada por Hugo Silva y María Hervás, que ya se encuentra en fase de rodaje. La serie se estrenará primero en TVE y, posteriormente, pasará a estar disponible en Disney+, dentro de una estrategia que apunta a dar una segunda vida a los contenidos de la pública en una gran plataforma internacional.

Desde Disney+ enmarcan esta alianza en una política más amplia de colaboración con cadenas en abierto de distintos países europeos. RTVE se suma así a otros socios con los que la compañía ya trabaja en mercados como Reino Unido, Alemania, Portugal o la propia España, donde también mantiene acuerdos con Atresmedia. El movimiento refuerza la apuesta de la plataforma por apoyarse en marcas locales reconocidas y por acercar esas producciones a públicos distintos.

El directivo de Disney+ para EMEA –Europa, Oriente Medio y Áfria– Karl Holmes, pone en valor el alcance del acuerdo y el peso histórico de RTVE dentro del mercado audiovisual español: “Es una cadena muy querida por la audiencia en España, con un rico patrimonio de décadas de programas increíbles”. En esa misma línea, añade: “La incorporación de estos programas en Disney+ fortalece nuestra ambición de enriquecer el servicio, al tiempo que damos mayor visibilidad al extraordinario talento creativo en toda España”.

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Más allá de ‘MasterChef’ y de ‘Rojo sobre blanco’, el pacto deja la puerta abierta a nuevas incorporaciones en el futuro. Por ahora no se han concretado más títulos, pero ambas compañías ya avanzan su intención de seguir explorando nuevas fórmulas de colaboración. Con este movimiento, Disney+ gana peso en el terreno del contenido televisivo nacional y RTVE amplía la presencia de sus formatos en un escaparate de alcance masivo.