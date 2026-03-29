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TVE pone fecha a la entrevista de Shakira con Henar Álvarez: este es el día y la hora elegidos

La cadena pública ubica el show de Henar el mismo día que se emitía el 'Late Xou' de Marc Giró

Henar Álvarez / Shakira

Henar Álvarez / Shakira / RTVE

Redacción

Madrid

TVE ya tiene fecha para emitir la entrevista exclusiva de Shakira con Henar Álvarez. La emisión de la entrevista de la cantante colombiana en 'Al Cielo con ella' será justo después de Semana Santa y supondrá el salto del formato a La 1, tras dos temporadas en La 2.

Así, Henar y compañía se encargarán de poner humor a la noche de los martes, justo después de 'La revuelta' y lo harán con Shakira como primera y esperada invitada, más aun después de hacer oficial su residencia en Madrid con varias fechas confirmadas.

De hecho, el paso de la gira de Shakira por España fue uno de los temas que se trataron en esta entrevista, grabada en México antes de la confirmación de todos los conciertos que se harán en el Estadio Shakira, una infraestructura única construida para el fin de gira de 'Las mujeres ya no lloran'.

El salto de 'Al Cielo con ella' a La 1 es otro ejemplo del buen momento que viven este tipo de programas y la propia TVE. El formato comenzó su andadura en RTVE Play, saltó a La 2 y ahora da el salto a la primera cadena pública con un recorrido muy similar al 'Late Xou' de Marc Giró.

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Precisamente el hueco que dejó Giró en la pública cuando fichó por Atresmedia es el que ahora cubrirá el programa de Henar Álvarez, es decir, los martes por la noche. En esa ubicación, competirá contra 'En tierra lejana', 'Código 10' y 'Supervivientes', a la espera de saber si laSexta elegirá ese día también para estrenar 'Cara al show', el nuevo programa del humorista catalán.

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