Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imprudencia ataque de tiburónDespidos cerámicaCierre comercio CastellóChabolismo en CastellóBosque 'encantado' CastellónLluvia en Castellón
instagramlinkedin

Gran final

Ganador de 'Top Chef: Dulces y famosos' ayer: ¿Belén Esteban, Ivana Rodríguez o Roi Méndez?

La final del talent de RTVE terminó con la victoria de Ivana Rodríguez, que se impuso a Roi Méndez en el último duelo después de que Belén Esteban se quedara a las puertas del cara a cara definitivo.

Ivana Rodríguez, Belén Esteban y Roi Méndez en 'Top Chef'

Ivana Rodríguez, Belén Esteban y Roi Méndez en 'Top Chef' / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

'Top Chef: Dulces y famosos' ya tiene ganadora. La primera edición del formato se resolvió anoche con el triunfo de Ivana Rodríguez, que logró imponerse en la gran final y llevarse el premio de 100.000 euros. La influencer acabó superando a Roi Méndez en el último enfrentamiento de la noche, mientras que Belén Esteban cayó antes del duelo decisivo. 

La gala final arrancó con cinco aspirantes todavía en pie: Belén Esteban, Benita, Samantha Ballentines, Ivana Rodríguez y Roi Méndez. El programa había planteado una noche de eliminación progresiva hasta dejar solo a dos nombres en la prueba definitiva. Primero cayeron Benita y Samantha, quedando todo en manos de Roi, Belén e Ivana. 

Belén Esteban, por su parte, se quedó a las puertas del duelo final y terminó quedando en tercera posición. Su salida dejó además uno de los momentos emocionales de la noche, al dedicar su paso por el concurso a su hija Andrea con una despedida muy personal, llena de lágrimas. Roi Méndez e Ivana Rodríguez consiguieron llegar hasta el final y se confirmó como el último reto en una edición que terminó resolviéndose entre ambos. 

La última prueba de la noche consistió en preparar un surtido de 25 mini pasteles: cinco unidades de cuatro variedades distintas y otras cinco de un postre de libre elección. Tras una cata larga y muy ajustada, el jurado tomó la decisión final y Paula Vázquez anunció en plató: “El ganador o ganadora de la primera edición de 'Top Chef: dulces y famosos' es… Ivana Rodríguez”. 

La final contó además con un apoyo muy especial para la vencedora. Georgina Rodríguez apareció por sorpresa para mandar un mensaje a su hermana antes del desenlace: "Has trabajado muchísimo. Verte ahí para nosotros es el mayor regalo. Lo has dado todo. He contactado tu nuevo talento. Estoy deseando verte pronto y a disfrutar de esta nueva etapa".

Noticias relacionadas

Así que la respuesta a la gran pregunta de anoche ya tiene nombre: ni Belén Esteban ni Roi Méndez. La ganadora de la primera edición de 'Top Chef: Dulces y famosos' fue Ivana Rodríguez.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents