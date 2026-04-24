Cristina Pardo se sincera en 'El Hormiguero' sobre su adiós a laSexta y aclara si continuará en el programa tras su nuevo proyecto

Cristina Pardo cerrará esta temporada una de las etapas más largas de su carrera televisiva. Después de 20 años vinculada a laSexta, la periodista dará el salto a Antena 3 para ponerse al frente de un nuevo programa semanal en prime time a partir de septiembre. La noticia, anunciada este jueves 23 de abril, convirtió a la presentadora en una de las protagonistas del día en el sector televisivo.

Horas después de conocerse su nuevo destino profesional, Pardo habló de ello en 'El Hormiguero', donde participa habitualmente en la tertulia de actualidad. Pablo Motos introdujo el asunto al inicio de la sección y la periodista confirmó el cambio con una mezcla de ilusión y nostalgia: "Estoy muy contenta. A partir de septiembre voy a hacer un programa semanal de prime time en Antena 3, y eso supone que al final de esta temporada dejaré laSexta después de 20 años".

La presentadora no ocultó que la decisión tiene una parte emocional importante. Pardo ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria televisiva en laSexta, donde ha trabajado en formatos como 'Al rojo vivo', 'Liarla Pardo' y, en los últimos años, 'Más vale tarde', junto a Iñaki López. Por eso, al explicar su salida, reconoció: "Me da pena dejar laSexta, es verdad que hay que ver mundo y me voy a la casa de al lado".

La periodista también quiso subrayar el peso que la cadena ha tenido en su formación profesional y en su manera de hacer televisión. Durante su intervención en el programa de Antena 3, recordó a los equipos con los que ha trabajado durante estas dos décadas: "Han sido 20 años, dejo muchos amigos allí, me han tratado muy bien, he aprendido casi todo lo que sé allí, he tenido jefes buenísimos... y es esa sensación en la que estoy".

Pardo seguirá al frente de 'Más vale tarde' hasta el final del curso televisivo. En 'El Hormiguero', admitió que ya había comunicado la noticia a sus compañeros del magacín vespertino de laSexta y que no pudo evitar emocionarse: "Estoy muy contenta por el nuevo proyecto, y muy agradecida por los equipos con los que he trabajado. El de 'Más vale tarde' es buenísimo, les he contado hoy la noticia y he lloriqueado un poco. Cuando me despida a final de temporada lloraré más".

Otra de las dudas era qué ocurrirá con su presencia en 'El Hormiguero'. Juan del Val quiso despejarlo en directo y le recordó que su cambio de cadena no tenía por qué afectar a su continuidad en la tertulia: "Vamos a dejar clara una cosa: tú sigues aquí". Pardo respondió entre bromas y dejó la pelota en el tejado de Motos: "Sí, sí. Hombre, si me deja Pablo, sí".

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La periodista también aprovechó para bromear con el presentador sobre el arrastre de audiencia que podría recibir su nuevo espacio si se emite después de 'El Hormiguero': "Ahora, como además voy a hacer un programa después de 'El Hormiguero', que parece que es un formato con la audiencia muy consolidada... mal se me tiene que dar. Algo me dejarás". Motos le devolvió el comentario con un elogio público a su labor como comunicadora: "Te dejaremos todo lo que podamos. Siempre lo haces estupendo, no hay nadie que explique las cosas mejor que tú".