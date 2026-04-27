‘La Chaparra’, la docuserie que aborda los abusos de la secta del ‘Tío Toni’ de Castellón: ¿dónde y cuándo se emite?

Movistar Plus+ estrenará el jueves 30 de abril ‘La Chaparra (Yo nací en una secta)’, una nueva serie documental original centrada en el caso de la comunidad pseudorreligiosa creada en una masía del interior de Castellón. La producción aborda la historia de tres generaciones de una misma familia que vivieron durante décadas bajo el control de Antonio Garrigós Lucas, conocido como “Tío Toni”.

La serie reconstruye cómo varias familias se instalaron en 1998 en una finca de Vistabella del Maestrat con la intención de levantar una forma de vida alternativa. Según el relato del documental, aquel proyecto quedó marcado por la autoridad de Garrigós, presentado ante sus seguidores como una figura espiritual con supuestas capacidades de sanación. Con el paso de los años, la comunidad derivó en un entorno de aislamiento, normas rígidas, castigos y control sobre sus miembros.

Poster de 'La Chaparra' / Movistar Plus+

El caso salió a la luz pública en 2022, cuando una operación policial puso fin a la actividad del grupo y llevó a prisión preventiva a su líder. Antonio Garrigós murió meses después en su celda, antes de que pudiera ser juzgado. La Audiencia Provincial de Castellón celebró el juicio contra seis exmiembros de la comunidad, acusados de abusos sexuales y de asociación ilícita.

La causa judicial ya tiene sentencia. En marzo de 2026, la Audiencia de Castellón condenó a cinco de los seis acusados por su responsabilidad como autores, cooperadores necesarios o cómplices de varios delitos de abuso sexual, aunque los absolvió del delito de asociación ilícita y de algunas infracciones por falta de pruebas. Las penas impuestas van de tres años y medio a siete años de prisión.

Noticias relacionadas

Dirigida por Elena Molina, codirectora de ‘Flores para Antonio’, ‘La Chaparra’ combina testimonios directos, material de archivo, entrevistas con expertos y recreaciones para explicar el funcionamiento interno de la secta y el impacto que tuvo en sus víctimas. La serie está producida por Movistar Plus+ en colaboración con En Cero Coma, de Fremantle, y cuenta con Marias Recarte y Rosaura Romero en la producción ejecutiva.