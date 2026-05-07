Robo digital
José Pablo López, víctima de un hackeo: un fan de Elon Musk usurpa el perfil del presidente de RTVE en X
El principal directivo de la corporación ha sufrido el robo de su perfil en la conocida red social
Redacción Yotele
José Pablo López ha sido víctima de un hackeo en la red social X, antes conocida como Twitter. De esta manera, el presidente de RTVE ha perdido su cuenta en la plataforma propiedad de Elon Musk, que precisamente ha sido sustituida por una cuenta fan del también dueño de Tesla.
Varios usuarios han advertido de la acción criminal perpetrada por un desconocido, que ha comenzado a publicar contenido ajeno a la televisión, como solía hacer habitualmente el malagueño. Concretamente, ha lanzado una imagen de Musk realizada por inteligencia artificial, bajo el hastag que se suele poner cuando estrenas cuenta o imagen de perfil.
De momento, el directivo no ha expresado su parecer ante este hecho a través de otras vías y la red social, sin equipo en España, tampoco ha hecho ningún tipo de manifiesto. Se deduce que José Pablo López, que utiliza de manera habitual X para comunicar y promocionar asuntos relacionados con RTVE, denunciará el robo de su perfil para intentar recuperarlo.
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