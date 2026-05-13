Apoyo radiofónico
Àngels Barceló y Martín Bianchi defienden a Alba Carrillo tras sus críticas a TVE: “La veo ganando elecciones”
En ‘Hoy por hoy’, de Cadena SER, comentaron el toque que habría recibido la colaboradora después de cuestionar algunos perfiles vinculados a 'MasterChef'
Carlos Merenciano
La polémica de Alba Carrillo con ‘MasterChef’ ha llegado a ‘Hoy por hoy’. Àngels Barceló y Martín Bianchi comentaron este martes en Cadena SER las críticas de la colaboradora de TVE al talent culinario, después de que cuestionara que un programa de la televisión pública dé espacio a personas que, según ella, han tenido problemas con Hacienda o han defendido no pagar impuestos.
“Yo creo que Alba ha tenido mucha razón en esto”, defendió Bianchi en el programa. El periodista resumió así el mensaje de Carrillo: “No puede ser que ‘MasterChef’, un programa estrella de la cadena pública, tenga como famosos participantes a gente que debe dinero a Hacienda”. En ese punto, citaron a Paz Vega, prevista en el casting de ‘MasterChef Celebrity Legens’, y también a Ofelia, aunque en su caso conviene aclarar que no participa como concursante en el formato, sino que acudió recientemente como invitada.
Bianchi recordó además la polémica de Ofelia cuando se encontraba en Dubái durante la guerra en Irán y se quejó de los impuestos. “Ella estaba por allí, dijo que no había que pagar impuestos porque no la repatriaban a España. Bueno, en fin, un desastre, todo un cuadro”, comentó. Àngels Barceló reconoció entonces que la ubicaba por aquel episodio: “La vi un día por la tele hablando de esto desde Dubái, pero no sabía quién era”.
El periodista explicó que Carrillo habría recibido un toque tras sus palabras y que por eso no participó el fin de semana en ‘D Corazón’, donde colabora habitualmente. “Se fue enfadada porque dice que le han dado un toque y que no va a aguantar toques de nadie, ni de Macarena Rey, que es la productora de ‘MasterChef’, ni de nadie. Y me encanta”, afirmó Bianchi.
Barceló y Bianchi acabaron cerrando filas con Alba Carrillo. “Vamos a tener que poner una foto aquí en el videowall”, bromeó la presentadora, antes de destacar su “capacidad de comunicación”. Bianchi fue más allá y la imaginó incluso en política: “Un día puede ser ministra de Hacienda, el otro día puede ser ministra de Cultura. Yo la veo en todo. Yo la veo ganando elecciones”. Barceló remató la defensa con una frase clara: “No va en broma. Dice muchas verdades”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran incendio en una empresa de almendras de Vall d’Alba: la nave está perdida pero contienen el perímetro y la evolución es positiva
- Un adolescente de Castellón, uno de los tres alumnos del mundo que consigue el nivel C1 de inglés con 12 años: Sin clases particulares ni academias
- Alerta amarilla por tormentas en Castellón: fuerte granizada en Burriana
- Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón
- El parque acuático que estrenará Castellón este verano ya tiene fecha de apertura
- Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico
- ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
- Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos