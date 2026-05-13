Regreso familiar
Bertín Osborne vuelve a Antena 3 como presentador, 25 años después de 'Lluvia de estrellas'
El comunicador conducirá junto a su hija Eugenia Osborne 'Noche en familia', un nuevo formato de entretenimiento familiar.
Carlos Merenciano
Bertín Osborne regresa a Antena 3 como presentador más de dos décadas después de ponerse al frente de ‘Lluvia de estrellas’, uno de sus últimos formatos en la cadena, que finalizó allá por 2001. El comunicador será uno de los rostros de ‘Noche en familia’, el nuevo concurso de prime time que Atresmedia ya ha comenzado a grabar y que adaptará en España el formato británico ‘Parents’ Evening’.
El programa contará con una pareja muy especial al frente: Bertín Osborne y su hija Eugenia Osborne. Juntos conducirán este 'game show' familiar en el que participarán famosos de distintos ámbitos acompañados por sus padres, madres o hijos. La clave no estará solo en lo que sepan los concursantes, sino en lo que sus familiares crean que son capaces de acertar.
La mecánica girará en torno a esa confianza familiar. En cada ronda, los progenitores deberán apostar cuántas respuestas acertarán sus hijos antes de que ellos jueguen. A partir de ahí, los famosos tendrán que cumplir las expectativas marcadas por sus padres. El formato combinará preguntas de cultura general, intuición, humor y diferencias generacionales a lo largo de seis rondas, hasta llegar a una pareja ganadora que podrá doblar su premio en el juego final.
'Noche en familia' también tendrá un componente solidario, ya que el premio final se donará a la ONG elegida por los vencedores. Se trata de una apuesta de entretenimiento cercana, divertida y con espacio para descubrir el lado más familiar de los famosos. La producción corre a cargo de Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia.
El concurso llega avalado por el éxito de 'Parents' Evening' en Reino Unido, donde se ha convertido en uno de los formatos revelación de ITV1 y ya ha sido renovado por una tercera temporada. Además, el programa original ganó el premio al Mejor Studio Based Gameshow Format en los C21 Format Awards de MIPCOM 2025.
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