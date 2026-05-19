Carmen Borrego, contundente, desmiente las acusaciones de Torito: "Jamás he pedido el despido de nadie"

Guerra abierta en el universo Mediaset. Carmen Borrego ha respondido contundencia desde el plató de 'Vamos a ver' a las incendiarias declaraciones de Torito. El reportero había encendido la mecha al asegurar públicamente que la hija de María Teresa Campos exigió su cabeza en el pasado tras el recordado y accidentado momento del "péndulo" en pleno directo.

Visiblemente molesta y dispuesta a no dejar pasar ni una, Borrego ha arrancado el lunes desmintiendo categóricamente la versión del balear: “En los años que llevo de profesión, que llevo muchos, no he pedido jamás el despido de nadie. Ni cuando era directora porque me cayera mal”, zanjó de forma tajante.

La tertuliana ha aprovechado el micrófono de Telecinco para dar un golpe sobre la mesa y sacudirse de encima el San Benito que, según ella, arrastra su apellido en los pasillos de la televisión: “Existe esta cosa de que las Campos somos de una forma que no somos. No juego con el trabajo de nadie de la misma forma que no me gustaría que jugaran con el mío”.

Aunque ha negado haber pedido represalias laborales, Carmen Borrego sí ha querido recordar lo desagradable que fue aquel episodio, desvelando incluso las secuelas físicas que sufrió en su momento: “Las imágenes agradables no son y me hizo daño en una costilla".

La colaboradora matizó que su única reacción fue de pura autodefensa: "Lo único que hice fue pedir que se controlara. No me parece normal estar trabajando y que entre una persona y te haga esto”, explicó, desvinculando por completo su queja de cualquier despido..

Toda esta tormenta mediática estalló después de que Torito echara la vista atrás para relatar cómo vivió él aquel viral momento televisivo, utilizando unos términos que no han sentado nada bien a la aludida: “Yo estaba en directo y vi a esa mujer con esas patitas tan finas y su cuerpo de pollo y no sé por qué me apeteció cogerla”, rememoró.

Según la versión de Torito, Carmen Borrego plantó un ultimátum a la cúpula asegurando que no volvería al plató si él continuaba en el programa. Un movimiento que, según él, se saldó con un castigo de una semana sin empleo por parte de la cadena.

Para cerrar el asunto, la hermana de Terelu Campos no ha dudado en lanzar un dardo envenenado al reportero por desenterrar el hacha de guerra tantos años después de forma imprevista: “Si lo único interesante que tiene por contar de su trabajo en televisión es que yo pedí su cabeza y que mi madre le hizo llorar, pues qué pena de profesión tienes, hijo”.

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Además, Borrego ha desmontado la supuesta enemistad destapando la actitud que Torito mantenía con ella fuera de cámaras: “Me lo he encontrado muchas veces y siempre me ha saludado. Yo a alguien de quien supuestamente he pedido el despido, no le saludaría”, remató.