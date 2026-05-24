Mamen Mendizábal, periodista: "A Jesús Gil le reímos las gracias durante muchos años, pero era muy peligroso"

Mamen Mendizábal estrena este domingo 24 de mayo (La Sexta, 21.30 horas) la cuarta temporada de 'Anatomía de...' intentando resolver preguntas que quedaron sin respuesta de hechos muy conocidos de la historia reciente de España. Casualidades o no, el programa revisa temas del pasado pero que siguen teniendo muchos paralelismos con historias muy actuales. Es lo que pasa con la entrega de este domingo, centrada en la controvertida figura de Jesús Gil.

La periodista analiza cómo un constructor pasó a ser una de las personas más famosas de España, sobre todo cuando apareció en el 'prime time' de la televisión en un jacuzzi rodeado de mujeres. Hacerse con un equipo de fútbol como el Atlético de Madrid también contribuyó a ello.

Pero su mayor huella la dejó en la trifulca política. Y lo hizo empezando por Marbella a través de una agrupación política denominada Grupo Independiente Liberal (GIL), para, posteriormente, convertir a la Costa del Sol en su tablero de juego. Su nombre era la definición de populismo, precediendo, en versión local, a Donald Trump.

Populismo como Trump

"Es un personaje muy controvertido al que le reímos las gracias durante muchos años, pero que verdaderamente era muy peligroso", señala la presentadora. "Gil era peligroso por su populismo, por esa mezcla en la que encontró un hueco en la política para hacer negocio", señala, lo que lo equipara con el actual presidente estadounidense.

"También era peligroso porque puso en riesgo la seguridad del Estado al desembarcar en Ceuta y Melilla, unos de los mayores centros de tráficos de drogas y de mercancía. Él quería 'hongkonizar' esas ciudades, convertirlas en un lugar de casinos y prostitución, poniendo en riesgo la política exterior, por lo que el Estado se puso serio", recuerda Mendizábal.

"Además era un riesgo para cualquiera que se enfrentara a él. Le hemos visto pegando, amenazando, insultando, con comportamientos machistas y homófobos..." enumera. "La figura de Gil y de otros personajes que poblaron los años 90 explica muchas cosas de cómo somos en esta España actual", considera Mendizábal, que cree que el paso del tiempo ayuda a hacer los análisis que vertebran 'Anatomía de...'

Celia Villalobos y Cristina Almeida

"Durante años, hablar de Gil públicamente era tener en contra no solo a la gente que le apoyaba, sino a todos los grupos que tenía organizados", recalca, algo que ya no sucede hoy en día. Aquí hablan del expresidente de Marbella, entre otros, Celia Villalobos, exalcaldesa de Málaga, exministra del Gobierno Aznar y exdiputada del PP; Cristina Almeida, exdiputada de IU, y el periodista José Carlos Villanueva, que sufrió amenazas de Gil.

La siguiente semana, 'Anatomía de' recordará los problemas con Hacienda de Lola Flores. "Señalar a alguien tan famoso como ella tuvo en efecto inmediato", afirma, ahora que acaba de salir la sentencia del 'caso Shakira'. "Salíamos del franquismo, sin mucha tradición de los impuestos, y se creó una oficina de los famosos dentro de Hacienda que revisaba incluso las revistas del corazón para ver si los conciertos, los bolos, las exclusivas y los desnudos [de los 'vips'] se correspondían con la declaración que habían presentado", dice la presentadora.

Otra de las historias que aparecerá esta temporada es la del encadenamiento a un árbol de la baronesa Thyssen en 2007, justo cuando Tita Cervera ha estado de actualidad por sus problemas de salud. "En el programa cogemos una imagen o un evento muy concreto y ampliamos el foco. Aquí cogemos el momento en el que la baronesa demostró que era una de las mujeres más poderosas de la cultura española cuando consiguió frenar el proyecto de Gallardón para destruir el paseo del Prado".

Los Goya del 'No a la guerra'

La temporada también abordará cuestiones como el mítico programa de Antena 3 ‘Homo Zapping’; los Goya del ‘No a la guerra’ en 2003 ("muchos de los que participaron estuvieron cancelados casi una más de una década"); el rey sin trono Luis Alfonso de Borbón ("el programa profundiza en cómo Franco jugó con su padre, Alfonso de Borbón, y el rey emérito, Juan Carlos, hasta que se decidió por este último) y el final de la ruta del ‘bakalao’ ("su fin tuvo una relación directa con el asesinato de las niñas de Alcàsser").

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También el secuestro del doctor Iglesias Puga, ‘Papuchi’, padre del cantante Julio Iglesias, para el que han preferido no intentar contactar con el artista: "Tuvo una enorme trascendencia porque fue obra de ETA político mililitar y, precisamente, su liberación acabó con esta facción de la de la banda terrorista", apunta Mendizábal.