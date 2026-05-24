Nuria Roca y su petición a Los Javis tras ser premiados en Cannes: "Por favor, lo pensamos muchos"

El rotundo triunfo de Los Javis en el Festival de Cannes sigue dando mucho que hablar en los platós de televisión. Javier Ambrossi y Javier Calvo se han alzado con el prestigioso Premio a la Mejor Dirección por su trabajo en 'La bola negra', un hito histórico que ha sido analizado al detalle en la última entrega de 'La roca'. Nuria Roca no ha dejado pasar la oportunidad de alabar el trabajo de los creadores, destacando que estuvieron sumamente acertados y emocionados ante un reconocimiento que considera sencillamente impresionante.

Sin embargo, la presentadora de La Sexta ha aprovechado el momento para poner sobre la mesa el tema que más preocupa a los seguidores de los directores en este momento. Tras confirmarse el fin de su relación amorosa, Roca ha lanzado una sincera petición pública de cara al futuro de ambos: "Ahora, lo que yo creo que muchos de sus seguidores estamos pensando es que ya no son pareja sentimental, pero que, por favor, sigan siendo pareja profesional con mucho recorrido juntos y por separado, porque son dos súper talentos que están en estado de gracia".

Durante la tertulia del programa, que ayer abordó el inicio de gira de Bad Bunny, hoy se ha debatido la cara más amarga del éxito, señalando a todos aquellos usuarios que han aprovechado la noticia para volcar comentarios de odio en las redes sociales. Ante esta situación, Nuria Roca se ha mostrado implacable defendiendo que no existe absolutamente ninguna razón para odiar a nadie. Con un tono muy directo, la conductora del formato ha enviado un mensaje rotundo a los detractores, invitándoles a hacérselo mirar porque, a su juicio, lo que ocurre en realidad es que se están odiando a sí mismos.

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Para finalizar su intervención, la comunicadora ha querido poner en valor una de las virtudes más reconocidas de la pareja de directores en la industria audiovisual, que no es otra que su impecable olfato a la hora de cazar nuevos talentos para sus producciones, recordando casos de éxito como el del artista Guitarricadelafuente. Roca ha concluido asegurando que Los Javis saben perfectamente lo que les puede funcionar y encajar en cada proyecto, destacando además su excelente labor de dirección al recordar que hay actores cuyos trabajos no brillan de la misma manera con otros realizadores que cuando se ponen bajo las órdenes de la aclamada pareja.