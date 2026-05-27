Netflix ficha a ‘La Revuelta’ y convierte a David Broncano en su nueva cita diaria

Netflix busca que los espectadores entren en su aplicación día a día, y por ello, ha orquestado una estrategia para conseguirlo: sumar un formato diario de la televisión. Para ello, la plataforma roja ha acordado con RTVE incorporación de ‘La Revuelta’ a su catálogo en España, un movimiento llamativo porque no se trata de una serie ni de un estreno de ficción, sino de un programa pegado a la actualidad y pensado para generar conversación casi inmediata.

A partir del 2 de junio, la plataforma ofrecerá las entregas del formato de David Broncano de martes a viernes desde las 10:00 horas, siempre después de su emisión en La 1. La llegada del espacio a Netflix no altera su recorrido principal: ‘La Revuelta’ seguirá viéndose en abierto en RTVE y mantendrá su disponibilidad habitual en RTVE Play, tanto en directo como bajo demanda.

La operación sí abre una vía poco habitual en el mercado español. Netflix incorpora un contenido de consumo recurrente, con una emisión diaria y ligado a lo que ocurre cada noche en televisión. Es una lógica distinta a la de los grandes lanzamientos por temporadas y se acerca más al uso tradicional de la televisión.

Para ‘La Revuelta’, el acuerdo supone ampliar su vida más allá de la emisión lineal y de la plataforma pública. El programa podrá llegar a usuarios que no pasan habitualmente por RTVE Play, pero que sí consumen contenido en Netflix. Además, el horario elegido permite que cada entrega funcione como recuperación matinal de lo ocurrido la noche anterior.

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El movimiento confirma también el valor que han adquirido los formatos capaces de generar conversación social. Broncano no llega a Netflix como una apuesta de archivo, sino como un contenido fresco, de rotación rápida y con capacidad para crear hábito. Una incorporación que coloca a la plataforma en un terreno nuevo en España: el de competir también por la rutina diaria del espectador.