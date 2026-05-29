Pedro Cavadas muestra su misión más desconocida en África en su nueva docuserie, que ya tiene fecha de estreno en La 1

RTVE se adentra en la faceta más solidaria de Pedro Cavadas con ‘Operación África’, una nueva docuserie que La 1 estrenará el miércoles 3 de junio. A lo largo de cuatro episodios, el formato acompañará al cirujano reconstructivo y a su equipo en un viaje a Tanzania para mostrar el impacto humano de su trabajo lejos de los grandes hospitales y de la tecnología de vanguardia.

La serie documental, producida por RTVE en colaboración con Beta Entertainment Spain y dirigida por Javier Pérez de Silva, ofrece un acceso cercano a la labor que Cavadas realiza desde hace más de 20 años en África. Allí opera de forma altruista a pacientes que no tienen acceso a tratamientos especializados y que conviven con graves deformidades, tumores, heridas, quemaduras o lesiones que han condicionado por completo sus vidas.

El viaje comienza en Valencia y termina en Kirurumo, una aldea remota del norte de Tanzania. Durante diez días, Cavadas y su equipo trabajan en un hospital de campaña con recursos limitados y en condiciones muy precarias. “Viajo cada año a África para pagar mi deuda de honor con la humanidad”, asegura el cirujano, consciente de que su labor siempre deja una parte pendiente: “Tú no puedes salvar a todos los pacientes: llegas aquí, ayudas a 100 y te dejas otros 200 para el viaje siguiente”.

‘Operación África’ también mostrará el camino inverso de algunos pacientes que deben viajar de Tanzania a Valencia porque su situación es demasiado grave para ser tratada allí. La docuserie no se centra solo en los retos médicos, sino también en la realidad social de quienes esperan una intervención que puede cambiarles la vida y en el contraste entre el día a día del doctor en España y la crudeza del terreno africano.

Noticias relacionadas

Juan Ramón Lucas, conductor de ‘Las Mañanas de RNE’, será el narrador de este recorrido. Su relación cercana con Pedro Cavadas permitirá introducir las historias desde una mirada íntima y plantear las grandes preguntas que atraviesan la serie: por qué seguir, hasta dónde llegar y qué precio personal tiene una misión así. Lejos del apodo de “Doctor Milagro”, Cavadas se presenta aquí como “Daktari Pedro”, un médico que decidió poner su talento al servicio de quienes no podían elegir.