Antena 3 amplía su dominio en mayo, La 1 resiste y Cuatro da una alegría a Mediaset con el 'sorpasso' a LaSexta

Mayo refuerza el mapa actual de la televisión nacional: Antena 3 sigue líder, La 1 conserva la segunda plaza y Telecinco continúa atrapada por debajo del doble dígito. El mes deja además dos movimientos relevantes en la segunda línea: Cuatro consolida su buen momento y vuelve a superar con claridad a laSexta, que acusa el desgaste pese a un contexto informativo especialmente favorable.

Antena 3 cierra mayo como la cadena más vista con un 12,9% de cuota y suma ya 22 meses consecutivos de liderazgo. El canal de Atresmedia sube tres décimas respecto a abril y logra su mayor ventaja de la temporada sobre La 1, con 1,7 puntos de distancia. Su fortaleza vuelve a apoyarse en su parrilla diaria, con ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’, ‘La ruleta de la suerte’, ‘Sueños de libertad’, ‘Pasapalabra’, ‘Antena 3 Noticias’ y ‘El Hormiguero’ como principales pilares. En prime time, ‘Tu cara me suena’ sigue siendo una de las ofertas más competitivas de la televisión actual, mientras ‘Mask Singer’ y ‘La Voz Kids’ también han respondido en sus respectivas noches.

La 1 mantiene la segunda posición con un 11,2% y firma su mejor mayo desde 2013, pese a bajar cuatro décimas respecto a abril. La cadena pública crece ocho décimas en comparación con mayo de 2025, algo especialmente significativo al no contar este año con el empuje habitual de Eurovisión en el mes. Su mejor rendimiento sigue llegando del daytime: lidera la mañana con ‘La hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, y sus tardes entre semana alcanzan un liderazgo que no lograban en mayo desde 2009. En prime time, ‘MasterChef 14’ confirma síntomas de desgaste y ‘Al cielo con ella’ y ‘Barrio Esperanza’ han tenido un recorrido irregular, aunque la Champions League y las coberturas informativas han ayudado a sostener el mes.

Telecinco continúa en una situación delicada y anota un 9,2%, una décima más que en abril. La cadena de Mediaset encadena ya once meses sin alcanzar el 10% y pierde seis décimas respecto al año pasado. El dato resulta especialmente llamativo porque llega con ‘Supervivientes’ y ‘La isla de las tentaciones’ en emisión, sus dos realities más potentes. ‘First Dates’ ha mejorado el access, pero el prime time sigue en mínimos, ‘¡De viernes!’ no consigue ganar a ‘Tu cara me suena’ y ‘Hay una cosa que te quiero decir’ ha regresado con menos fuerza de la esperada. En el daytime, ‘El programa de Ana Rosa’ continúa siendo su oferta diaria más sólida.

Cuatro vuelve a ser la mejor noticia para Mediaset con un 6,5%, cinco décimas más que en abril y por encima del dato de hace un año. La cadena firma su mejor mayo en diez años y su resultado mensual más alto desde noviembre de 2024. Además, supera a laSexta por siete décimas y encadena cinco meses por encima del 6% por primera vez desde 2017. El buen momento se explica por el rendimiento de ‘Horizonte’, ‘Código 10’, ‘Todo es mentira’ y ‘En boca de todos’, que han aprovechado el fuerte peso de la actualidad política durante el mes.

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LaSexta cae hasta el 5,8% y sufre una de sus derrotas más relevantes frente a Cuatro, la quinta en los últimos seis meses. La cadena de Atresmedia baja por debajo del 6% en mayo por primera vez desde 2013, pese a tratarse de un mes cargado de actualidad informativa, tradicional punto fuerte del canal. En prime time, ‘Cara al show’ y ‘La noche de Aimar’ no han logrado ejercer como revulsivo, mientras ‘Servicio Secreto’ de Alberto Chicote ha registrado datos especialmente débiles. ‘Aruser@s’, ‘Al rojo vivo’ y ‘El Intermedio’ siguen funcionando por encima de la media del canal, aunque sin evitar el retroceso mensual.