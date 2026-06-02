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Nuevo duelo televisivo de Marc Giró y Henar Álvarez: invitados de 'Al cielo con ella' y 'Cara al show' hoy martes 2 de junio
El programa de La Sexta recibe a Candela Peña y Mamen Mendizábal, mientras el de La 1 apuesta por Isabel Allende, Isabel Coixet y Alberto San Juan
Carlos Merenciano
Marc Giró y Henar Álvarez vuelven a enfrentarse este martes, 2 de junio, en prime time con dos nuevas entregas de ‘Cara al show’ y ‘Al cielo con ella’. LaSexta emite a las 23:00 horas el sexto programa del formato de Giró en Atresmedia, mientras La 1 mantiene su apuesta por el formato de entrevistas de Henar Álvarez, que esta semana cruza de nuevo el Atlántico para conversar con Isabel Allende.
En ‘Cara al show’, Marc Giró recibirá a Mamen Mendizábal y Candela Peña. La actriz acudirá al plató para presentar ‘La desconocida’, adaptación de la novela de Rosa Montero y Olivier Truc en la que interpreta por primera vez a una inspectora de policía. Durante la entrevista, Peña hablará de este nuevo reto profesional, de su faceta como modelo de portada y de algunas de sus manías y supersticiones.
Mamen Mendizábal también visitará el programa para promocionar la cuarta temporada de ‘Anatomía de…’, el formato en el que repasa algunos de los casos más mediáticos de la sociedad española. Más allá de su trabajo como periodista, la presentadora mostrará su lado más aventurero y recordará una experiencia que llegó a ponerla cerca de la muerte. La entrega contará además con el regreso de Yolanda Ramos y su sección dentro del programa.
Henar Álvarez, por su parte, tendrá como gran invitada internacional a Isabel Allende. La escritora recibirá a la presentadora en su casa de San Francisco con motivo de la publicación de ‘La palabra mágica’. En la entrevista hablará de feminismo, literatura, política, exilio y familia, además de repasar algunas claves de su proceso creativo y de su compromiso social.
El plató de ‘Al cielo con ella’ también contará con Isabel Coixet y Alberto San Juan. La directora hablará de sus últimos proyectos, entre ellos ‘Tres adioses’ y el podcast ‘Alguien debería prohibir los domingos por la tarde’, mientras el actor presentará ‘La luz’, la película de Fernando Franco participada por RTVE. Laura del Val completará la noche con su mirada humorística sobre la actualidad.
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