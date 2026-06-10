La Sexta congela a Eva González, Lorena Castell y Silvia Abril para promocionar lo nuevo de Àngel Llàcer
La cadena de Atresmedia lanza la primera promo del nuevo concurso de Llàcer, que contará también con Fernando Romay, Ana Fernández, Mario Vaquerizo y Miki Nadal
Redacción Yotele
El verano está a la vuelta de la esquina y laSexta promete que este 2026 sea "muy fresquito". Con esta premisa, la cadena de Atresmedia ha comenzado a promocionar su nuevo concurso presentado por Àngel Llàcer.
En las imágenes, Eva González, Lorena Castell y Silvia Abril son las protagonistas, al tiempo que se muestra el siguiente texto: "Este verano...si te mueves, pierdes". Después se puede ver el logo de 'Congelados' y el de laSexta cubiertos de hielo, mientras un "estreno muy pronto" se cuela en la pantalla.
'Congelados' es la adaptación del concurso japonés Freeze, originalmente desarrollado y producido por Fany Studio y Yoshimoto Kogyo para Amazon Prime Video, y que aquí en España lleva la firma de Fremantle (Mask Singer, Got Talent). Según la productora, en Congelados las reglas del juego son muy sencillas: los jugadores entran en una sala cerrada y simplemente deben 'congelarse' hasta que el presentador los libere.
La dificultad aparece cuando los participantes tienen que esforzarse por mantener la compostura ante toda clase de trampas y trucos diseñados para generar una reacción en los concursantes. Desde maniquíes voladores y globos gigantes que explotan, a toda clase de estímulos inesperados: solo aquellos que permanezcan quietos lograrán hacerse con un hueco en la gran final. Mientras que aquellos que más se muevan, rían o reaccionen son eliminados, el jugador que permanezca quieto durante más tiempo será coronado ganador y recibirá un gran premio.
En cada entrega de 'Congelados' tres equipos de famosos se enfrentarán a divertidas y desafiantes pruebas.
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