La Sexta congela a Eva González, Lorena Castell y Silvia Abril para promocionar lo nuevo de Àngel Llàcer

El verano está a la vuelta de la esquina y laSexta promete que este 2026 sea "muy fresquito". Con esta premisa, la cadena de Atresmedia ha comenzado a promocionar su nuevo concurso presentado por Àngel Llàcer.

En las imágenes, Eva González, Lorena Castell y Silvia Abril son las protagonistas, al tiempo que se muestra el siguiente texto: "Este verano...si te mueves, pierdes". Después se puede ver el logo de 'Congelados' y el de laSexta cubiertos de hielo, mientras un "estreno muy pronto" se cuela en la pantalla.

'Congelados' es la adaptación del concurso japonés Freeze, originalmente desarrollado y producido por Fany Studio y Yoshimoto Kogyo para Amazon Prime Video, y que aquí en España lleva la firma de Fremantle (Mask Singer, Got Talent). Según la productora, en Congelados las reglas del juego son muy sencillas: los jugadores entran en una sala cerrada y simplemente deben 'congelarse' hasta que el presentador los libere.

La dificultad aparece cuando los participantes tienen que esforzarse por mantener la compostura ante toda clase de trampas y trucos diseñados para generar una reacción en los concursantes. Desde maniquíes voladores y globos gigantes que explotan, a toda clase de estímulos inesperados: solo aquellos que permanezcan quietos lograrán hacerse con un hueco en la gran final. Mientras que aquellos que más se muevan, rían o reaccionen son eliminados, el jugador que permanezca quieto durante más tiempo será coronado ganador y recibirá un gran premio.

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En cada entrega de 'Congelados' tres equipos de famosos se enfrentarán a divertidas y desafiantes pruebas.