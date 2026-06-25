La camiseta del CD Castellón triunfa en El Hormiguero: Un aficionado albinegro 'regala' iPads para todo el público

La noche de este miércoles 24 de junio quedará grabada en la memoria del público de El Hormiguero. El programa de Pablo Motos, que contaba con la visita del actor y director Àngel Llàcer, vivió uno de los momentos más emocionantes de la temporada cuando un joven, luciendo la camiseta del CD Castellón, se convirtió en el héroe que hizo ganar un iPad a cada una de las personas sentadas en el plató.

El reto lanzado por el equipo del programa era atractivo e intenso. "Todo el público os vais a convertir ahora mismo en un equipo en el que todos sois responsables de todos", anunciaba Pablo Motos antes de empezar. Las indicaciones eran sencillas: cuatro preguntas en pantalla, voluntarios que debían levantar la mano para responder y un cronómetro de diez segundos que se activaría si nadie daba el paso. Si fallaban o pasaba el tiempo, todos se quedaban sin premio. "Esto es lo más emocionante que he vivido nunca", reconocía Àngel Llàcer, encargado de elegir a los acertantes de entre el público.

Las tres primeras preguntas avanzaron con éxito gracias a varios asistentes, pero al finalizarlas, toda la presión del plató se concentró en la última respuesta. La cuarta y última pregunta que formuló Pablo Motos se trataba de la siguiente: ”Si una madre tiene 4 hijos y cada hijo tiene un juguete, ¿cuántos juguetes hay en total?". El joven con la indumentaria del Castellón fue una de las personas que levantó la mano para dar la respuesta.

Noticias relacionadas

En el plató, llamaba la atención su indumentaria de rayas blancas y negras, hasta el punto de que el propio invitado se confundió en un primer momento: "El chico de la camiseta del Girona... no sé de qué es esta camiseta", señaló Llàcer de manera divertida. La respuesta del aficionado albinegro fue inmediata: "Del Castellón". Sin dudar, el joven orellut contestó correctamente a la pregunta, desatando la locura en el plató de Antena 3, ya que cada uno de ellos volvían a casa con un iPad.