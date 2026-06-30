Luis Zahera confiesa su oscuro pasado con las drogas en 'Universo Calleja' y la brutal frase que le decía su padre: "¿Por qué no te suicidas?"

Luis Zahera se ha mostrado más crudo y sincero que nunca. El aclamado actor gallego ha sido el último invitado de 'Universo Calleja' en Telecinco y ha dejado a Jesús Calleja completamente en shock al desvelar, sin filtros, lo dura que fue su juventud en los años 80 y su peligrosa relación con las sustancias estupefacientes.

El ganador del Goya no ha tenido reparos en recordar la complicada época en la que creció, admitiendo que el ambiente en su barrio era muy delicado. "Mi madre vio que eso me gustaba", ha confesado el actor, calificando al grupo de amigos que tenía en ese momento como algo "un tanto terrorífico".

Zahera ha explicado que, aunque eran conscientes del peligro de la heroína, no pudieron escapar de otras adicciones: "Drogas duras... ya la heroína no, porque era muy problemática. Sabíamos lo que pasaba con ella, pero con el resto caímos. En todas. Hay que ser sincero", ha admitido con dureza, revelando además que el precio que pagó su entorno fue altísimo: "De verdad... tuve a gente que le fue muy mal, murió algún amigo mío".

Uno de los momentos más impactantes de la entrega llegó cuando el actor rememoró el peculiar y radical carácter de su progenitor. Lejos de ocultarlo, Zahera relató ante un atónito Calleja una anécdota que refleja el durísimo humor negro que se gastaba en su casa: "Una vez, cuando éramos todos drogadictos, venía por la mañana, se me acercaba al oído y me decía todo serio: 'Hijo mío, ¿por qué no te suicidas? Tu vida no tiene sentido...'. Era un tipo muy peculiar".

Para intentar salvarlo de esa espiral de autodestrucción, su madre tomó una decisión drástica que le cambió la vida por completo: "Mi madre me largó a Nueva York para escapar de todo", ha recordado el intérprete. Una etapa en Estados Unidos que le tocó vivir desde abajo: "Allí hice construcción, demolición en las Torres Gemelas para una empresa portuguesa...".

Tras abrirse en canal con sus confesiones más íntimas y oscuras, el programa también dejó espacio para las risas. Luis Zahera hizo un repaso por su exitosa trayectoria en el cine y la televisión, recordando los papeles que le catapultaron a la fama y regalando un sinfín de anécdotas que aliviaron la tensión de la noche y desataron las carcajadas de Jesús Calleja.