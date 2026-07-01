El tremendo enfado de Sonsoles Ónega en directo contra el Gobierno por la lista de morosos de Hacienda
La presentadora de Antena 3 no ha dudado en calificar de "vergonzosa" la publicación del listado y ha lanzado una aplaudida e impactante exigencia pública
Kevin Rodríguez
Sonsoles Ónega ha vuelto a demostrar que no se calla nada. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' ha protagonizado un momento de máxima tensión e indignación en pleno directo al abordar la última hora económica del país: la publicación de la última lista de morosos de la Agencia Tributaria. Lejos de mantener un tono neutral, la comunicadora de Antena 3 ha brotado con fuerza contra el Gobierno y el funcionamiento de este listado.
"Hoy Hacienda, que es el Gobierno, hace pública una lista vergonzosa que llaman la 'lista de morosos de Hacienda'", comenzaba arrancando la periodista ante la atenta mirada de sus colaboradores en plató.
Para Sonsoles, el principal problema radica en que el sistema mete a todos los ciudadanos en el mismo saco, sin distinguir las circunstancias de cada uno: "A mí me parece vergonzosa, porque hay gente que efectivamente no le sale del moño pagar a Hacienda y otros que están en plenos procesos judiciales, en pleitos con Hacienda. Y Hacienda los mete a todos en la misma lista", sentenciaba visiblemente molesta.
A medida que avanzaba en su discurso, la presentadora ha ido elevando el tono para lanzar una durísima crítica comparativa que ha desatado los aplausos unánimes del público presente en el plató de Atresmedia: "Y a mí me parece, insisto, una vergüenza. Desde el año 2018 que hago programas de televisión, llevo pidiendo la lista de violadores y maltratadores condenados para saber con quién nos las cobramos".
Tras el estallido de apoyo en el estudio, Ónega ha querido lanzar un mensaje directo y muy tajante a los responsables institucionales, dejando caer que conoce muy de cerca este tipo de situaciones: "A partir de ahí, señores de Hacienda, los que tengan un pleito con Hacienda, tengan la decencia de sacarlo de la lista de morosos. Sé perfectamente de lo que hablo", zanjaba.
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Fuente: El Periódico
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