Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Superdotada de CastellónAccidente N-340 desde dentroDeuda ayuntamientos CastellónMejor playa EspañaActuación orquesta CastellónPrograma Festes de Sant Pere
instagramlinkedin

Pablo Motos echa el cierre a la temporada de 'El Hormiguero' con doble dardo: a Siro López por su futuro en Antena 3 y a Marcos Llorente por el protector solar

El presentador se despide por vacaciones respondiendo con ironía a los rumores de cancelación

Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Antena 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

Pablo Motos se ha despedido de la audiencia de 'El Hormiguero' para dar comienzo a sus merecidas vacaciones de verano. Sin embargo, fiel a su estilo y consciente de todo lo que se mueve en los mentideros televisivos, el de Requena no ha querido irse de plató sin soltar un doble y sonado mensaje que ha sacudido las redes sociales en las últimas horas.

Aprovechando los minutos finales de la última emisión de la temporada, el presentador miró fijamente a cámara para hacer balance del año y, de paso, ajustar un par de cuentas pendientes.

El primer gran mensaje de Pablo Motos fue directo a los despachos de la competencia y a los sectores que, según él, llevan meses vaticinando el declive del show de las hormigas de Antena 3. Con tono irónico y visiblemente satisfecho por volver a coronar el curso cinematográfico en lo más alto de las audiencias, el comunicador zanjó cualquier tipo de rumor sobre una posible crisis o final del formato.

Sin perder la ironía, Motos lanzó un consejo veraniego a toda su audiencia que escondía un dardo directo hacia las críticas recibidas por las controvertidas declaraciones de uno de sus invitados estrella de los últimos meses sobre la exposición al sol.

Noticias relacionadas y más

"Nosotros volvemos en septiembre con algunas novedades que todavía no podemos contar, pero creo que van a gustar bastante. Feliz verano a todos, poneos protector para el sol, cuidaos mucho y os queremos", fue el mensaje que lanzó el presentador.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El trágico accidente de la N-340 de Castellón, desde dentro: 'Solo recuerdo que entré en el taxi y después ya estaba en la ambulancia
  2. La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
  3. Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
  4. Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza
  5. Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: 'Era el mejor hijo que unos padres podían soñar
  6. Papas García ya ha abierto su nueva tienda en el centro de Castelló. Esta es su oferta y ubicación
  7. Máxima tensión en la Marjaleria: alrededor de 40 vecinos se encaran a los okupas de una vivienda
  8. Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano

Merz desvela su plan para reactivar la economía: retraso de la edad de jubilación, alivio de la carga fiscal para las familias y subida de impuestos a los más ricos

Merz desvela su plan para reactivar la economía: retraso de la edad de jubilación, alivio de la carga fiscal para las familias y subida de impuestos a los más ricos

Informe | Las cifras reales y las claves del traspaso de Álex Calatrava: la mayor operación en la historia del CD Castellón

Informe | Las cifras reales y las claves del traspaso de Álex Calatrava: la mayor operación en la historia del CD Castellón

Empleo sin barreras: La Fundación Síndrome de Down de Castellón logra la inserción laboral de 13 personas

Empleo sin barreras: La Fundación Síndrome de Down de Castellón logra la inserción laboral de 13 personas

Castellón es la 6ª provincia con más solicitudes de regularización de inmigrantes por habitante

Castellón es la 6ª provincia con más solicitudes de regularización de inmigrantes por habitante

AVA-ASAJA defiende ante Enagás unas expropiaciones dignas en la futura infraestructura de hidrógeno que pasa por Castellón

AVA-ASAJA defiende ante Enagás unas expropiaciones dignas en la futura infraestructura de hidrógeno que pasa por Castellón

El calor se mantiene en Castellón: la previsión anticipa días de temperaturas intensas

El calor se mantiene en Castellón: la previsión anticipa días de temperaturas intensas
Tracking Pixel Contents