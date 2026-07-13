Quién es Marta Gómez Montero, la periodista que abandonó entre lágrimas el programa de Jesús Cintora

Marta Gómez Montero ha pasado en las últimas horas de ser una tertuliana habitual de actualidad política a situarse en el centro de una de las grandes polémicas televisivas del fin de semana. La periodista abandonó entre lágrimas el plató de 'Malas lenguas noche', en La 2, durante un debate sobre unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo relacionadas con el absentismo laboral.

La escena sorprendió al propio Jesús Cintora y al resto de colaboradores. Gómez Montero rechazó intervenir y verbalizó su malestar en directo: “No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada”. Antes de abandonar el plató, añadió que había aguantado “por pagar las facturas” y “por mis hijos”, y citó 'El coronel no tiene quien le escriba' para rematar su salida con una frase que se volvió viral: “Prefiero comer mierda”.

Más allá de la polémica, Marta Gómez Montero es una periodista especializada en información política. Actualmente firma en ESdiario, donde cubre de forma habitual la actualidad del Partido Popular, el Gobierno y el Congreso, con piezas centradas en Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, los socios parlamentarios y la estrategia de los grandes partidos.

En sus redes se define como periodista vinculada a ESdiario, 'Espejo Público', RTVE, Telemadrid, Onda Madrid y 13TV, además de resumir su trayectoria con una frase que apunta a su especialización: “más horas en Congreso y de campaña que en casa”.

El incidente obligó a reaccionar tanto a Cintora como a la propia RTVE. El presentador defendió que solo le había pedido respetar los turnos de palabra, pero después publicó un mensaje de disculpa en el que la definió como “una buena periodista y compañera” y dejó abiertas las puertas del programa. José Pablo López, presidente de RTVE, también intervino públicamente para afirmar que “no bastan las disculpas en privado” y trasladarle su apoyo.

Noticias relacionadas

La polémica ha reabierto el debate sobre el tono de las tertulias políticas y el trato a los colaboradores en directo. Por el momento, Marta Gómez Montero no ha realizado nuevas declaraciones públicas sobre lo ocurrido, mientras su nombre sigue acumulando mensajes de apoyo, críticas cruzadas y reacciones dentro y fuera del sector periodístico.