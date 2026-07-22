Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Novedades tiroteoOkupación en CastellóCogida 'bous al carrer'Ola de calorAdiós PirámideApertura 'outlet'
instagramlinkedin

Reaparición

José Luis Rodríguez Zapatero rompe su silencio en TVE: Javier Ruiz le entrevista en exclusiva en el plató de 'Mañaneros 360'

El expresidente del Gobierno reaparece en la cadena pública para hablar por primera vez tras su imputación en el caso Plus Utra.

Zapatero, en una imagen de archivo.

Zapatero, en una imagen de archivo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

TVE ha anunciado que José Luis Rodríguez Zapatero concederá mañana jueves 23 de julio su primera entrevista a Javier Ruiz en el espacio 'Mañaneros 360'. Se trata de su reaparición tras ser investigado por su implicación en el caso Plus Ultra. La entrevista tendrá carácter presencial y se producirá en directo, en el plató número 6 de los estudios de la corporación en Prado del Rey (Madrid).

El expresidente del gobierno reaccionó rápido con un video desde su casa tras su imputación para negar todas las acusaciones y emplazar a los periodistas a nuevas declaraciones en los días posteriores. Sin embargo, tras encontrarse con el juez, optó por el más absoluto de los silencios. Hasta ahora.

Noticias relacionadas

Es su primera entrevista en un medio de comunicación y se producirá justo cuando su situación se complica por momentos. Se produce dos días después de la comparecencia de Julio Martínez Martínez por el mismo caso. Según ha confirmado RTVE, la primera entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero tras el caso Plus Ultra estará a cargo de Javier Ruiz y tendrá lugar a partir de las 13:00 horas mañana jueves.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tirotean a un hombre cuando salía de su casa en Castelló
  2. Novedades sobre el tiroteo en Castellón: quién dio la voz de alarma, dónde fueron los impactos, movimientos previos en la finca...
  3. Ya hay fecha para la apertura de un nuevo 'outlet' de marcas en Castellón
  4. Un pueblo de Castellón descubre un refugio de la Guerra Civil durante la remodelación de una travesía
  5. La Policía Local de Burriana detiene a una mujer por un presunto delito contra la salud pública al confiscarle 20 gramos de cocaína
  6. Un pueblo de Castellón volverá a iluminar el cielo con un espectáculo de 300 drones en la playa
  7. Cogida en las fiestas de Moncofa: el toro cornea a un joven y lo levanta dos veces en el aire
  8. Investigan la causa de la muerte de un menor de edad hallado sin vida en Benicarló

Un 'geocaching' musical convertirá las calles del casco urbano de Benicàssim en un juego familiar

Un 'geocaching' musical convertirá las calles del casco urbano de Benicàssim en un juego familiar

Marta Barrachina subraya que los presupuestos autonómicos de 2026 impulsan las inversiones en Castellón

Marta Barrachina subraya que los presupuestos autonómicos de 2026 impulsan las inversiones en Castellón

El Facsa Playas confirma su hegemonía nacional en el Campeonato de España sub-20

El Facsa Playas confirma su hegemonía nacional en el Campeonato de España sub-20

Burriana informa sobre los recursos para luchar contra la violencia de género

Burriana informa sobre los recursos para luchar contra la violencia de género

Flávio Bolsonaro refuerza su equipo de seguridad ante "crecientes amenazas de muerte"

Flávio Bolsonaro refuerza su equipo de seguridad ante "crecientes amenazas de muerte"

El Amics Castelló renueva a una pieza importante para la próxima campaña

El Amics Castelló renueva a una pieza importante para la próxima campaña

El eclipse del 12 de agosto hará caer la temperatura hasta 4 grados en Castellón

El eclipse del 12 de agosto hará caer la temperatura hasta 4 grados en Castellón

Àlex García e Isabel Llorach conquistan la XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran

Àlex García e Isabel Llorach conquistan la XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran
Tracking Pixel Contents