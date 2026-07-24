Telecinco cancela 'Amor… ¡o lo que surja' de manera fulminante por su baja audiencia: reestructuración de las tardes tras el adiós de Carlos Lozano
El dating show producido por Bulldog TV se despide tras no haber convencido a los espectadores
Redacción Yotele
Carlos Lozano dice adiós a las tardes de Telecinco. La cadena de Mediaset ha decidido cancelar 'Amor… ¡o lo que surja' de manera fulminante, como consecuencia de sus bajos datos de audiencia. Su último programa se emitirá el viernes 31 de julio. De esta manera, Las tardes de la emisora se reestructuran de manera obligada, con el adelantanto y ampliación de 'El verano se mueve, con Ion Aramendi, a las 15:55 horas, que pasa a durar casi dos horas. A continuación, 'De Lunes a Viernes' también amplía su horario y pasa a comenzar más pronto, a la 17:45 horas.
Así quedan las tardes de Telecinco a partir del 3 de agosto:
15.55 horas - 'El verano se mueve'
17:45 horas - 'De Lunes a Viernes’
20:00 horas - '¡Allá tú!'
Fuente: El Periódico
- La noche en la que un restaurante de Castellón se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados
- Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
- Sigue la lacra de la okupación: otras tres viviendas en un barrio periférico de Castelló
- La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón
- Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
- Manzana Albinegra y 'nueva' Pérgola de Castelló: atención porque hay novedades importantes
- Bochorno y alertas en Castellón: la sensación de calor se dispara hasta los 47ºC
- María Collados Marzá y Nayra Luque Beltrán, reina y reina infantil de las fiestas de Castelló 2027