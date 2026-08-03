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Muerte con incógnitas

Eva Carreño, la amiga que encontró muerta a Carmina Ordóñez, reabre las dudas sobre su última noche: “Hubo omisión de socorro”

La invitada habla en 'Fiesta' de las “cosas extrañas” que, según ella, siguen sin cuadrarle 22 años después del fallecimiento de 'La divina'.

Carmina Ordóñez y Eva Carreño

Carmina Ordóñez y Eva Carreño / Telecinco

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Carlos Merenciano

Madrid

La muerte de Carmina Ordóñez sigue rodeada de preguntas más de dos décadas después. La colaboradora fue hallada sin vida el 23 de julio de 2004 en la bañera de su domicilio de Madrid, a los 49 años, en una noticia que conmocionó a la crónica social española y dejó un profundo impacto en sus hijos, Francisco, Cayetano y Julián.

Ahora, su íntima amiga Eva Carreño, la persona que encontró su cuerpo junto a la asistenta de Carmina, ha concedido una entrevista a 'Fiesta' en la que vuelve a hablar de aquella noche. Visiblemente afectada, asegura que todavía arrastra las consecuencias emocionales de aquel momento y que hay detalles que nunca le han encajado.

“Había más personas en la casa”

Carreño sostiene que esa noche no todo ocurrió como se contó. “Hubo omisión de socorro, ahí había gente, yo sé quiénes estaban esa noche allí”, afirma en el programa. Según su versión, recibió mensajes de Carmina en los que le decía con quién estaba y también un audio en el que le reprochaba no haber acudido a verla: “Eva, qué mala eres que no has venido”. Según desvelan colaboradores del espacio, Eva tendría miedo a desvelar estos nombres por miedo a lo que pudieran hacerle estas personas: "Incluso Carmen les tenía miedo".

La amiga de 'La divina' también señala detalles de la escena que le resultan extraños. “Era muy raro que la bañera estuviera llena, Carmen nunca ponía el tapón”, explica, antes de añadir que, si el agua hubiera estado cayendo durante horas, la bañera habría rebosado. Además, menciona la existencia de una misteriosa cinta en la que, según ella, hablarían algunas de las personas que pudieron estar con Carmina en sus últimas horas.

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Eva Carreño también rechaza la idea de que Carmina quisiera morir. Aunque admite que su amiga tenía miedo a la soledad y que vivía rodeada de personas para no sentirse sola, sostiene que atravesaba un buen momento: “Ella no tenía ninguna gana de morir”. “Siempre decía que iba a morir antes de los 50, que quería morirse joven porque quería morirse guapa”, recuerda sobre una mujer cuyo recuerdo continúa muy presente en la televisión.

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Fuente: El Periódico

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