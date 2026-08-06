Respeto democrático
Juan del Val sorprende con una defensa de Pedro Sánchez tras los cánticos contra el presidente: "Es una enorme catetada"
El colaborador de 'El Hormiguero' critica los cánticos contra el presidente y recuerda que “a los presidentes se les quita en las urnas”.
Carlos Merenciano
Juan del Val ha publicado un vídeo en Instagram que ha llamado la atención por el equilibrio entre una crítica durísima a Pedro Sánchez y una defensa clara del respeto institucional. El colaborador de 'El Hormiguero' mantiene que el presidente del Gobierno es, a su juicio, “el peor presidente de la democracia”, pero rechaza que esa opinión justifique los insultos que se han escuchado en distintos actos públicos.
El escritor se refiere a los cánticos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” que se han repetido en plazas de toros, estadios de fútbol o conciertos. “Estoy de vacaciones, pero no me resisto a hacer este vídeo para comentar algo que a mí, personalmente, me indigna muchísimo”, arranca Del Val, que considera que este tipo de consignas se han normalizado de forma peligrosa.
“A los presidentes se les quita en las urnas”
Juan del Val insiste en que no suaviza su postura contra Sánchez. Le acusa de haber puesto en riesgo la separación de poderes, de intentar controlar instituciones y de alimentar el enfrentamiento político. Sin embargo, marca una línea clara: “Pedro Sánchez, te guste o no te guste, en mi caso no me gusta nada, es un presidente legítimo”.
Para el colaborador, la crítica política debe hacerse sin convertir el insulto en un espectáculo colectivo. “No nos damos cuenta de lo enormemente dañino que es este comentario para la convivencia entre todos”, afirma, antes de calificar esos cánticos como “una enorme catetada”. También lanza un aviso a quienes no compartan su reflexión: “Me podéis dejar de seguir, que me da exactamente igual”.
Del Val resume su postura con una idea central: “A los presidentes se les quita en las urnas”. “No te gusta Pedro Sánchez, críticale todo lo que tú quieras”, defiende, pero añade que no se puede faltar al respeto “en un coro” como si fuera algo gracioso. “La democracia consiste en aceptar lo que opina la mayoría”, concluye antes de rematar que “la democracia no tiene nada que ver con eso”.
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Fuente: El Periódico
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