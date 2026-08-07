Relevo veraniego
TVE mueve ficha en sus mañanas: Silvia Intxaurrondo vuelve a 'La hora de La 1' y Aida Bao salta a 'Mañaneros 360' junto a Adela González
La periodista se encargará desde el lunes 10 de agosto de la actualidad política y la mesa de análisis tras su etapa en 'La Hora de La 1'.
Carlos Merenciano
TVE reajusta sus mañanas a partir del lunes 10 de agosto. Silvia Intxaurrondo regresará a 'La hora de La 1' después de su descanso estival, mientras Aida Bao dará el salto a 'Mañaneros 360' para acompañar a Adela González en una nueva etapa del magacín.
Bao asumirá en 'Mañaneros 360' la parte de actualidad política y la moderación de la mesa de análisis, sustituyendo a Javier Ruiz. Adela González continuará al frente de los contenidos de actualidad social y entretenimiento, manteniendo así una división de bloques dentro del programa matinal de La 1.
Aida Bao cambia de programa
La periodista llega al espacio tras haber presentado 'La hora de La 1' junto a Álex Barreiro desde el 29 de junio. Durante ese periodo, el formato ha mejorado los registros del verano anterior y ha cerrado julio con récord histórico: 22,2% de cuota, 399.000 espectadores y 1.448.000 contactos en La 1.
En las últimas semanas, Bao ha afrontado coberturas como la crisis migratoria de Ceuta y la oleada de incendios forestales, con especiales desde algunas de las zonas más afectadas. Ahora, TVE refuerza con ella 'Mañaneros 360', mientras recupera a Silvia Intxaurrondo para su primera gran apuesta informativa de la mañana.
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Fuente: El Periódico
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