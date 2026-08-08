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¿Cambio radical?

Carmen Lomana anuncia que se va a hacer una operación de estética en la cara: "Tengo piel como para hacerme un bolso"

Como la socialité no le teme al bisturí, en breve volverá a pasar por el quirófano para mejorar su aspecto físico.

Carmen Lomana, con su cirujano.

Carmen Lomana, con su cirujano.

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Redacción Yotele

Madrid

La cirugía estética está cada vez más normalizada en la sociedad, gracias a su enorme presencia en las redes sociales y la cantidad de experiencias personales que relatan numerosos personajes sales conocidos de la televisión. 

Es el caso de Carmen Lomana, que a sus 78 años y sin ningún tipo de miedo al bisturí, ha anunciado que se va a realizar una intervención para mejorar el aspecto de su rostro. Concretamente, la socialité se va a someter a una blefaroplastia para eliminar la piel sobrante de sus párpados. 

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Lomana explicó a sus seguidores en las redes sociales los detalles de este nuevo proceso quirúrgico que va a hacerse en próximas fechas, junto a un médico que iba apuntando detalles técnicos. Ella, mucho más llana, resumió y dijo de manera clara el motivo por el que ha decidido dar este paso: "Tengo piel como para hacerme un bolso". 

Fuente: El Periódico

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