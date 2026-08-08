¿Cambio radical?
Carmen Lomana anuncia que se va a hacer una operación de estética en la cara: "Tengo piel como para hacerme un bolso"
Como la socialité no le teme al bisturí, en breve volverá a pasar por el quirófano para mejorar su aspecto físico.
Redacción Yotele
La cirugía estética está cada vez más normalizada en la sociedad, gracias a su enorme presencia en las redes sociales y la cantidad de experiencias personales que relatan numerosos personajes sales conocidos de la televisión.
Es el caso de Carmen Lomana, que a sus 78 años y sin ningún tipo de miedo al bisturí, ha anunciado que se va a realizar una intervención para mejorar el aspecto de su rostro. Concretamente, la socialité se va a someter a una blefaroplastia para eliminar la piel sobrante de sus párpados.
Lomana explicó a sus seguidores en las redes sociales los detalles de este nuevo proceso quirúrgico que va a hacerse en próximas fechas, junto a un médico que iba apuntando detalles técnicos. Ella, mucho más llana, resumió y dijo de manera clara el motivo por el que ha decidido dar este paso: "Tengo piel como para hacerme un bolso".
Fuente: El Periódico
- Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: cuatro incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado
- Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó
- Cuatro incendios complican el interior de Castellón y obligan a desalojar masías y confinar un municipio
- Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior
- Una empresa de Vila-real hará un rascacielos de 200 metros en Nueva York: no es la única conexión entre las dos ciudades
- Un motorista, herido grave y trasladado al hospital tras un accidente con varios vehículos implicados en la AP-7 en Castellón
- Vinaròs vive un espectacular ‘esclafit’ cálido y seco con una subida de más de 10ºC en menos de una hora
- En directo | Castellón-Levante: Los albinegros afrontan su último amistoso en La Coma