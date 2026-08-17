Cambios
'La revuelta' cambia de teatro para su próxima temporada y ''desnuda'' a Jorge Ponce para anunciarlo: "Es espectacular"
David Broncano y Jorge Ponce avanzan la nueva localización del programa de RTVE en un vídeo cargado de humor y con el escenario pixelado hasta el estreno
Redacción Yotele
David Broncano y Jorge Ponce han vuelto a hacer de las suyas para anunciar una de las grandes novedades de la próxima temporada: 'La revuelta' estrena plató. En un vídeo publicado por RTVE en sus redes sociales, el presentador muestra las impresionantes dimensiones del nuevo espacio mientras avanza por un patio de butacas, mucho más elegante.
"Mirad qué sitio tan espectacular. Más grande... Está a la altura de lo que España espera de nosotros", presume Broncano en la pieza. Sin embargo, el protagonismo del adelanto se lo lleva el misterio alrededor del escenario, que aparece completamente desenfocado en pantalla. Ante la duda sobre los motivos de la censura, Ponce aclara el dilema con su retranca habitual: "Hasta que no empecemos a emitir todo esto es píxel".
La broma continúa cuando el humorista justifica su peculiar vestuario asegurando que "está todo pixelado, por eso voy desnudo". El sketch concluye con un mensaje directo a la audiencia por parte de Broncano, emplazando a los seguidores al inicio del curso televisivo: "Se podrá ver cuando empiece la temporada. Tenemos muchas ganas de veros, en breve, en La revuelta".
Fuente: El Periódico
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