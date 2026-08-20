Corazón
Julia Janeiro rompe el silencio sobre la relación de Jesulín con Andrea Janeiro: "Se ha contado una versión que no es"
La influencer responde a las críticas sobre el papel de su padre con su hermana mayor tras cumplirse 27 años del nacimiento de la hija de Belén Esteban
Kevin Rodríguez
La historia entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique forma parte de la hemeroteca de la televisión de nuestro país. Sin embargo, hay un testimonio que nunca llegará a los platós: el de Andrea Janeiro. Mientras la 'patrona' ha expuesto durante años en televisión episodios como la ausencia del torero en la vida de su hija o la batalla con Toño Sanchís, la joven ha optado por mantener un perfil estrictamente anónimo desde Estados Unidos.
El reciente 27º cumpleaños de Andrea volvió a poner esta brecha familiar en el foco. Belén Esteban felicitó a su hija con una emotiva imagen de espaldas y un mensaje directo sobre el papel del torero: "Nos queda el corazón lleno de amor por la mujer en la que te has convertido, tú solita, ¡sin ayuda de nadie!". Una indirecta que volvió a situar a Jesulín en el centro de las críticas por su distanciamiento paternal.
La contundente reacción de Julia Janeiro a las críticas a su padre
A diferencia de Andrea, Julia Janeiro sí ha abrazado la proyección mediática. Con más de 200.000 seguidores en redes sociales y tras ser noticia por la compra de su nueva vivienda, la hija de Jesulín y María José Campanario atendió a la prensa a la salida del gimnasio.
Al ser preguntada sobre los cuestionamientos que ha recibido el diestro a lo largo de los años por su papel como padre de Andrea, 'Juls' fue rotunda: "Ahí no voy a entrar. Yo ahí no me voy a meter, porque los que estamos ahí sabemos cuál es la verdad y creo que mucha gente también la sabe. Al final se ha contado siempre una versión que no es".
Blindaje sobre su relación actual con Andrea Janeiro
Pese a sembrar la duda sobre la narrativa oficial mantenida durante décadas en los platós, la influencer prefirió no dar detalles sobre el trato actual que mantiene con su hermana mayor: "Yo no voy a hablar de eso porque ella es una persona anónima y yo de personas anónimas no hablo. Hablo de mí todo lo que queráis".
Con estas palabras, la hija de María José Campanario quiso dejar clara su postura de respeto hacia el anonimato de Andrea Janeiro, aunque sus declaraciones dejan entrever la existencia de una cara B en la historia familiar que dista de la versión mediática.
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Fuente: El Periódico
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