Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CastellónTestimonios calorPrecio vivienda CastellónRescate menores playa BenicàssimFichaje CD CastellónAmputada y escritora
instagramlinkedin

'El verano se mueve'

Pelayo Díaz se emociona en Telecinco sobre su pasado sentimental con Pablo Alborán: "Cuando le extraño, pongo sus canciones"

El colaborador rompió su habitual discreción en 'El verano se mueve' con Ion Aramendi para dedicar unas cariñosas palabras al artista malagueño, de quien asegura guardar un grato recuerdo

Pelayo Díaz en 'El verano se mueve'

Pelayo Díaz en 'El verano se mueve' / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

La vida privada de Pelayo Díaz ha vuelto a convertirse en centro de atención en la tarde de Telecinco. Durante la emisión de este miércoles en 'El verano se mueve', el espacio conducido por Ion Aramendi, el estilista y diseñador se abrió en canal para matizar los rumores que, desde hace años, le han vinculado sentimentalmente con el cantante Pablo Alborán.

Aunque inicialmente se mostró reacio a profundizar en el tema —"está muy bien guardarte cositas que han pasado en tu vida para ti", apuntó—, la insistencia del presentador terminó por animar a Pelayo a compartir detalles sobre la complicidad que mantiene con el músico.

"No le echo de menos porque cuando le extraño un poco me pongo una de sus canciones. Es un chico muy talentoso, muy guapo y divino; no tengo nada malo que decir de él", confesó abiertamente el colaborador.

Una puerta abierta al futuro

El idilio entre ambos, que saltó a la luz tiempo atrás a raíz de interacciones compartidas en redes sociales y especulaciones en platós, siempre se había tratado con extrema cautela por ambas partes. Sin embargo, Díaz dejó caer un comentario revelador sobre su vínculo actual y la posibilidad de un reencuentro: "No voy a decir de esta agua no beberé porque a lo mejor un día me hace falta", sentenció entre risas.

Noticias relacionadas

Los compromisos profesionales de Pablo Alborán

Mientras se reavivan las declaraciones sobre su intimidad, Pablo Alborán continúa volcado en su faceta artística y manteniendo su habitual perfil bajo. El intérprete se encuentra inmerso en su Global Tour KM0, la gira internacional con la que recorrerá España y Latinoamérica durante los próximos meses de 2026, agenda que compagina con el rodaje de la tercera temporada de la serie 'Respira'.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan a cuatro menores en la playa Heliópolis de Benicàssim tras lanzarse al mar con bandera roja
  2. Al menos seis detenidos en una reyerta en un conocido chiringuito en la playa de Castelló
  3. Seis horas en el infierno: El ganadero de la Vall d'Uixó que no huyó del incendio para «salvar a los animales» y casi pierde la vida
  4. Aemet activa una doble alerta amarilla en Castellón: por calor y por lluvia y granizo
  5. Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la AP-7 en Castellón
  6. Directo | Alerta por calor en Castellón: las máximas ya superan los 41 grados
  7. Unos ladrones roban en el 'maset' de Pepe Reina en Vila-real
  8. Nules presenta los nueve cerriles para el cartel taurino de sus fiestas patronales de Sant Bartomeu

Dª Ana Museros Quintana

Dª Ana Museros Quintana

Valorant pone rumbo a Badalona con los ocho equipos que pelearán por el VCT EMEA Stage 2

Valorant pone rumbo a Badalona con los ocho equipos que pelearán por el VCT EMEA Stage 2

De Vila-real a la Vall d'Uixó: Intensa semana de tenis en el circuito provincial de Castellón

De Vila-real a la Vall d'Uixó: Intensa semana de tenis en el circuito provincial de Castellón

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

Noruega multa con más de 4.000 euros a un turista por despertar a un oso polar con una sirena marítima

Noruega multa con más de 4.000 euros a un turista por despertar a un oso polar con una sirena marítima

Dani Budesca da el salto a Segunda tras renovar con el Villarreal: se marcha cedido al Córdoba

Dani Budesca da el salto a Segunda tras renovar con el Villarreal: se marcha cedido al Córdoba
Tracking Pixel Contents