Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía definitiva de La VueltaAspirante a bomberoRoban dos becerrosDifuntos de CastellónFichaje VillarrealErola Jons
instagramlinkedin

'El programa de AR'

Ana Rosa tampoco espera a septiembre y se desplazará a Ceuta para comenzar la nueva temporada de su programa en Telecinco

La presentadora del espacio matinal competirá desde el lunes con Susanna Griso y Jesús Cintora y Adela González

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'. / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Telecinco ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida a su nuevo curso televisivo con el regreso de Ana Rosa Quintana como principal reclamo para su franja matinal. El próximo lunes, 31 de agosto, el canal de Mediaset pondrá fin a la parrilla estival en la franja matinal para retomar por completo su programación habitual, marcada por el regreso de sus rostros más emblemáticos y un potente foco en la actualidad informativa.

Esto significa, que los espectadores volverán a disfrutar de tres magacines por la mañana y de 'El precio justo', pues durante los meses de julio y agosto, 'El programa de AR' se despidió de la parrilla para dar más espacio a 'La mirada crítica', de Ana Terradillos, y 'Vamos a ver', de Patricia Pardo.

Ana Rosa Quintana, quien volverá a ponerse al frente de su programa, arrancará la temporada número 22 con un especial en directo desde Ceuta. De este modo, la cadena vuelve a volcarse con la cobertura de la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, un escenario al que la presentadora ya se desplazó temporalmente a comienzos de agosto para informar a pie de calle, interrumpiendo sus vacaciones.

Esta vuelta el lunes coincide además con el regreso de Susanna Griso a 'Espejo Público', tal y como adelnatmos en exclusiva en YOTELE. Así, ambas presentadoras y espacios se adelantan al mes de septiembre para arrancar el curso televisivo trepidante que estará marcado por la convocatoria de Elecciones Generales, Autonómicas y municipales.

Noticias relacionadas

Así queda la mañana en Telecinco a partir del 31 de agosto

  • 8:00 horas. La mirada crítica con Ana Terradillos
  • 09:00 horas. El programa de Ana Rosa
  • 12:15 Vamos a ver con Patricia Pardo
  • 13:30 El precio justo con Carlos Sobera.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cortes de tráfico en Castelló por La Vuelta: calles, horarios y accesos... para este jueves
  2. Los veranos ya no son como antaño en el interior de Castellón: adiós a las noches a la fresca
  3. La orquesta Panorama cierra las fiestas de Morella por todo lo alto ante más de 2.500 personas
  4. La guía definitiva sobre el paso de La Vuelta 2026 por la provincia de Castellón
  5. Buscar vida entre el fuego en Castellón: la lucha de Hugo por salvar animales en la Serra d’Espadà
  6. Sanitat fija fecha para completar la expropiación de los terrenos para el futuro Hospital General de Castellón
  7. Colisiona contra varios vehículos en Orpesa y da positivo en alcohol y drogas
  8. Rescatan a una mujer en un accidente de tráfico en Vall d'Alba

Benicàssim recibe una subvención de 49.551,83 euros para planes de conciliación familiar

Benicàssim recibe una subvención de 49.551,83 euros para planes de conciliación familiar

Cierran al baño la playa del Clot de Vinaròs

Cierran al baño la playa del Clot de Vinaròs

Chef Bosquet, fenómeno en redes con casi 3 millones de seguidores, será pregonero de las fiestas de Vila-real

Chef Bosquet, fenómeno en redes con casi 3 millones de seguidores, será pregonero de las fiestas de Vila-real

Un fugitivo buscado por un intento de asesinato en Alemania es detenido en València por la Policía Nacional

Un fugitivo buscado por un intento de asesinato en Alemania es detenido en València por la Policía Nacional

Resignación: así afrontan las familias de Castellón el encarecimiento de la compra.

Castellón vive su verano más letal con más de un centenar de muertes por exceso de temperatura: ¿Seguirá el calor?

Castellón vive su verano más letal con más de un centenar de muertes por exceso de temperatura: ¿Seguirá el calor?

Zschimmer & Schwarz dona 10.400 euros a dos entidades sociales de Castellón

Zschimmer & Schwarz dona 10.400 euros a dos entidades sociales de Castellón

Onda intensifica la limpieza de imbornales ante la llegada de los meses de mayor riesgo de lluvias

Onda intensifica la limpieza de imbornales ante la llegada de los meses de mayor riesgo de lluvias
Tracking Pixel Contents