Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía definitiva de La VueltaCarlos Latre se separaInesperada alianzaAulas más diversasMercado de fichajes CD CastellónLeyla Kazim
instagramlinkedin

Nueva etapa personal

Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio, una hija en común y un éxito profesional compartido

La pareja, que se conoció en la radio en los años 90, mantienen una excelente relación y un vínculo profesional que pretenden mantener.

Yolanda Marcos y Carlos Latre.

Yolanda Marcos y Carlos Latre.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Carlos Latre y Yolanda Marcos se han separado tras 22 años de amor, según ha adelantado este miércoles la revista Semana, una información verificada por YOTELE. Tienen una hija en común, que sigue los pasos de su padre en el mundo artístico.

La pareja, que ya atravesó una crisis en el pasado, que conllevó una separación con posterior reconciliación, pone punto final ahora a su vínculo sentimental de manera definitiva.lo ha hecho con respeto y discreción.

Desde que se conocieron en la radio y comenzaron a salir, su química traspasó lo estrictamente personal y cuando el cómico comenzó a despuntar, Yolanda se convirtió en su representante, mano derecha y socia en una productora de contenidos audiovisuales.

Noticias relacionadas

Con ella emprendieron el último gran proyecto en solitario de Latre: 'Babylon Show', que pese al empeño y al esfuerzo de ambos, no pudo sobrevivir en el acceso prime time de Telecinco más allá de tres semanas.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guía definitiva sobre el paso de La Vuelta 2026 por la provincia de Castellón
  2. El joven aspirante a bombero forestal de la Vall d'Uixó que ha convertido en arte su crítica social ante los incendios que asolan España
  3. Cortes de tráfico en Castelló por La Vuelta: calles, horarios y accesos... para este jueves
  4. Cuenta atrás: 292 difuntos de Castelló irán al osario general en un mes
  5. Novedades sobre los 'gorrillas' del párking del Hospital General en Castelló: siete denuncias y controles 'a gogó'
  6. Tres detenidos en Almassora y Cabanes por robar dos becerros, combustible y cable de cobre
  7. El Ingreso Mínimo Vital se dispara en la provincia: 6.000 beneficiarios más en un año
  8. Incertidumbre y dudas por el nuevo examen de la DGT en las autoescuelas de Castellón

Trece locales y 26 bocados: así será la nueva edición de la ruta Chanclas y Tapas de Peñíscola

Trece locales y 26 bocados: así será la nueva edición de la ruta Chanclas y Tapas de Peñíscola

Castelló hace frente a las altas velocidades en el caso urbano. La calle donde hay nuevos badenes

La UJI inicia el curso deportivo el 1 de septiembre: estas son las novedades y los servicios

La UJI inicia el curso deportivo el 1 de septiembre: estas son las novedades y los servicios

Peñíscola afronta sus primeras fiestas BIC con 11 días de tradición, música y pólvora

Peñíscola afronta sus primeras fiestas BIC con 11 días de tradición, música y pólvora

Pogacar se toma un respiro antes de Castellón: así le ha ido en la etapa de La Vuelta previa al 'sterrato' del Bartolo

Pogacar se toma un respiro antes de Castellón: así le ha ido en la etapa de La Vuelta previa al 'sterrato' del Bartolo

Castellón dispara la deuda con el banco para comprar un piso: la hipoteca alcanza niveles inéditos en 17 años con 111.750 €

Castellón dispara la deuda con el banco para comprar un piso: la hipoteca alcanza niveles inéditos en 17 años con 111.750 €

La voz de Dayan Soul protagoniza el nuevo concierto de 'Grau a la fresca' en el Moll de Costa

La voz de Dayan Soul protagoniza el nuevo concierto de 'Grau a la fresca' en el Moll de Costa

Dani García, cocinero: “Los espárragos blancos de bote mejoran si los pasas por el airfryer y les añades jamón y parmesano”

Dani García, cocinero: “Los espárragos blancos de bote mejoran si los pasas por el airfryer y les añades jamón y parmesano”
Tracking Pixel Contents