Doble sorpresa
La anécdota más divertida de Dolly Parton: perdió en un concurso de dobles suyos contra una drag queen
La artista se presentó de incógnito a un certamen de imitadoras de Dolly Parton en California y acabó recibiendo menos aplausos que el resto.
Carlos Merenciano
Dolly Parton tiene una de esas anécdotas que parecen imposibles, pero que ella misma ha contado en varias entrevistas. La cantante decidió presentarse de incógnito a un concurso de dobles de Dolly Parton en un local de ambiente de California y terminó perdiendo frente a varias drag queens que imitaban su imagen mejor que ella misma.
La artista relató la historia hace años en el programa 'Nightline', donde explicó que se exageró todavía más su propio personaje para no ser reconocida: se puso una peluca más grande, amplió su lunar, cargó más los ojos y llevó su estética al extremo. Las demás participantes no sabían que estaban compitiendo contra la Dolly real.
Ni siquiera la reconocieron
El resultado fue tan inesperado como divertido. Parton contó que las drag queens habían trabajado durante semanas o meses sus vestidos y sus caracterizaciones, mientras ella simplemente se sumó a la fila. Al subir al escenario, el público no la identificó y pensó que era otro imitador más. “Me llevé el menor aplauso”, recordó entre risas.
La historia volvió a salir años después durante una conversación con Jennifer Aniston en 'Good Morning America'. Parton reconoció entonces que siempre ha tenido muchas drag queens que se visten como ella. Aseguró que algunos participantes “se parecían más” a ella que ella misma, una frase que resume muy bien el humor con el que siempre ha tratado su propia imagen pública.
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Fuente: El Periódico
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