Undécima temporada
Telecinco acelera el estreno de 'La isla de las tentaciones', con dos entregas semanales: así será la emisión de la nueva edición
Sandra Barneda inaugurará la edición 11 del ‘reality’ el lunes 7 de septiembre y regresará el miércoles 9, ambas noches a las 23:00 horas.
Carlos Merenciano
La espera está a punto de terminar para los seguidores de 'La isla de las tentaciones'. Telecinco estrenará la nueva edición del formato el próximo lunes 7 de septiembre, a partir de las 23:00 horas, y reforzará su lanzamiento con una segunda entrega solo dos días después, el miércoles 9, en el mismo horario, justo después de 'First dates'.
Sandra Barneda volverá a ponerse al frente del programa para acompañar a cinco nuevas parejas en la prueba más exigente de sus relaciones. Los protagonistas, entre los que se encuentran el primo del rey, Nacho de Borbón, viajarán hasta República Dominicana, donde serán separados y comenzarán a convivir en dos villas con un grupo de solteros y solteras dispuesto a conquistarles.
Con este doble estreno, Telecinco convierte al ‘reality’ en una de sus primeras grandes apuestas del nuevo curso. La cadena reservará dos noches de la misma semana para comenzar a desplegar las tramas sentimentales, los primeros acercamientos y los conflictos que marcarán la undécima temporada.
La cuenta atrás ya ha comenzado
Mediaset Infinity se ha adelantado a la emisión televisiva con varios contenidos previos. 'La isla de las tentaciones. El casting' mostró parte del proceso de selección con la participación de Montoya, mientras que 'Rumbo a La isla de las tentaciones' ha permitido conocer a los nuevos tentadores antes de su llegada al Caribe.
La plataforma completará esta antesala el miércoles 2 de septiembre con la presentación de las parejas y un extenso avance de la edición.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
- Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
- Un proveedor de la cerámica 'pesca' en un concurso de acreedores su nueva unidad productiva
- Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
- Los sindicatos convocan la primera manifestación educativa tras el inicio de curso en Castellón: esta es la fecha
- Detenido por estafar a su vecina con demencia en Castellón: le robó 5.600 euros
- La ganadería castellonense que vuelve a coronarse en Alcalà de Xivert
- Muere un motorista tras colisionar con un turismo en Castellón