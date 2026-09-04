Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor extremoHomicidio bebéAccidente en Castelló30 años de RoigDirecto Ceuta
instagramlinkedin

Ofrecimiento inesperado

Cayetano Martínez de Irujo pide a Sánchez que le deje "arreglar" la crisis de Ceuta desde 'Todo es mentira': "Es una declaración de guerra"

El jinete se ofrece a mediar con Defensa y la Legión tras calificar la situación como la más grave vivida en España desde el comienzo de la democracia.

Cayetano Martínez de Irujo en 'Todo es mentira'.

Cayetano Martínez de Irujo en 'Todo es mentira'. / Cuatro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Cayetano Martínez de Irujo sorprendió en 'Todo es mentira' al ofrecerse públicamente para ayudar al Gobierno a "arreglar la situación en Ceuta". El hijo de la duquesa de Alba pidió poder trasladar personalmente sus propuestas al Ejecutivo y recordó que llegó a tener el teléfono de Pedro Sánchez, aunque perdió ese contacto después del caso Pegasus.

El aristócrata considera que la crisis ha superado el terreno migratorio para convertirse en un ataque dirigido contra la ciudad autónoma y sus habitantes. "Para mí es una declaración de guerra", sentenció antes de calificar el momento actual como "la situación más grave desde que empezó la democracia".

Martínez de Irujo justificó su posicionamiento recordando que ha representado a España durante 35 años y ha participado en tres Juegos Olímpicos. También reivindicó su relación personal con Ceuta y los argumentos que ha escuchado durante las últimas semanas en distintos programas de televisión.

Su propuesta al Gobierno

El jinete solicitó poder contactar con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y con el coronel Cayetano José Martínez Alonso, responsable del Tercio Duque de Alba en Ceuta. Su ofrecimiento fue planteado como una mediación estrictamente personal, sin hablar en representación de ninguna institución.

Noticias relacionadas

Pese a sus duras palabras, Martínez de Irujo quiso remarcar su buena relación con el país vecino: "Me cae muy bien Marruecos y me encanta el país". Aseguró que lo visita desde los 18 años, aunque considera que "nos lleva a la delantera siempre". Como ejemplo de una respuesta firme por parte de España, recordó la actuación desarrollada durante el conflicto de la isla de Perejil.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Entre Salera y Estepark: llega una nueva tienda de deportes a Castellón
  2. Un incendio en las placas solares obliga a desalojar un Lidl de Vila-real
  3. La planta de Importaco de Vall d'Alba cierra de forma definitiva tras el incendio de mayo: el futuro que le espera a los trabajadores
  4. LaLiga vuelve a castigar al Castellón: tres de los cuatro primeros desplazamientos entre semana
  5. El deterioro de la madera obliga a cerrar por seguridad un conocido mirador de Castellón
  6. Un camión cruza la mediana en la AP-7 entre Nules y Moncofa y colisiona con otros dos vehículos
  7. Castelló desde la Basílica hasta Castalia: 387.000 piezas y 6 años para construir una ciudad en Lego
  8. Castelló arropa a Ceuta en una plaza Mayor tomada por banderas de España y gritos contra Sánchez

El Corte Inglés se convierte en patrocinador oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

El Corte Inglés se convierte en patrocinador oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

SATSE critica a Sanitat por destinar solo dos nuevas plazas de enfermería en Castellón para atender problemas mentales y adicciones

SATSE critica a Sanitat por destinar solo dos nuevas plazas de enfermería en Castellón para atender problemas mentales y adicciones

Sigue en directo la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

Compromís pide reservar 24 horas de los Bonos Comerciales a nuevos clientes para impulsar el comercio local

Compromís pide reservar 24 horas de los Bonos Comerciales a nuevos clientes para impulsar el comercio local

'Sánchez no descarta que los tuits de Óscar Puente desataran la entrada masiva en Ceuta', por Matías Vallés

El PSOE lamenta que el Centro Urban de Castelló retrase su inicio de curso y deje fuera a los menores de 60 años

El PSOE lamenta que el Centro Urban de Castelló retrase su inicio de curso y deje fuera a los menores de 60 años

Aumentan a 12 los muertos tras el hundimiento del ferry frente a las costas de Chipre

Aumentan a 12 los muertos tras el hundimiento del ferry frente a las costas de Chipre

Alberto González, un técnico maldito para el CD Castellón: Descubre las estadísticas frente al técnico del Albacete

Alberto González, un técnico maldito para el CD Castellón: Descubre las estadísticas frente al técnico del Albacete
Tracking Pixel Contents