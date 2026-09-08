Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impuestos CastellóRobos Vila-realPrecios naranjaComienzo CD CastellónParque acuático CastellónConciertos Castellón
instagramlinkedin

Regreso a casa

Carlos Latre se sincera con Pablo Motos tras marcharse de 'El hormiguero' para competir con él y confiesa su decepción con Telecinco

El humorista explica por qué aceptó presentar 'Babylon Show', recuerda la rápida cancelación del programa y agradece a Motos que le haya abierto nuevamente las puertas

Pablo Motos y Carlos Latre

Pablo Motos y Carlos Latre / Antena 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Carlos Latre ha regresado a 'El Hormiguero' y lo ha hecho abordando con Pablo Motos el episodio más delicado de su relación profesional: su marcha a Telecinco para presentar 'Babylon Show'. El formato se estrenó en 2024 dentro de la competitiva franja del access prime time, enfrentándose directamente al programa de Antena 3 y a 'La Revuelta' de David Broncano, pero fue retirado pocas semanas después de su lanzamiento.

Latre aclaró que su intención nunca fue perjudicar al espacio que había sido su casa durante años. "No me fui para hacerle la competencia a 'El Hormiguero', sino para crecer", aseguró. El imitador entendió la oferta como una oportunidad para dejar de ocupar siempre un papel secundario y demostrar que también podía ejercer como presentador y "pasar de ser un imitador a un entretenedor".

Motos recordó que entonces le garantizó su apoyo personal, aunque le advirtió de que serían rivales televisivos: "En lo personal, me vas a tener siempre; en lo profesional, me vas a tener enfrente, vamos a competir, hagámoslo como caballeros". Tras aquella conversación, el presentador confesó entre risas cuál fue su verdadera reacción: "Cuando colgué, pensé: ‘Qué cabrón, no tenía otra hora’".

Una experiencia que terminó en decepción

El humorista explicó que pidió a Telecinco 100 emisiones para disponer de tiempo suficiente para consolidar el formato. Sin embargo, pronto comprobó que el proyecto no avanzaba como esperaba: "Al cabo de una semana, empecé a sufrir muchísimo porque estaba defendiendo algo muy complicado. Era un castillo que se iba deshaciendo". Pese al desenlace, evitó culpar a la cadena y reconoció que fue él mismo quien planteó cancelar el programa.

Noticias relacionadas

Latre también reveló el impacto personal que tuvo aquella etapa: "Se me trató con mucha crueldad y me hundí". El respaldo recibido durante sus actuaciones le permitió recuperarse: "A mí me salvó la gente. Cuando uno toca fondo, debajo de la mierda no hay nada y solo puedes subir". Ahora vuelve a Atresmedia convencido de su decisión y agradecido con Motos: "Solo estoy donde quiero estar y donde soy feliz".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a un histórico parque acuático de Castellón que marcó una época: será un supermercado
  2. Fallece Gustavo Traver, cirujano taurino de la plaza de toros de Castelló
  3. El aeropuerto de Castellón anuncia una nueva conexión para 2027 tras un verano de récords: más de 50.000 pasajeros en agosto
  4. Uno de los chiringuitos más famosos de Formentera demanda la ‘B’ de un negocio de Castellón: 'No sabíamos que tenían patentado el abecedario
  5. Los hoteles elevan la presión por el Imserso y temen un ‘efecto desierto’ en Peñíscola
  6. Tres heridos en una accidentada tarde de toros en las fiestas de Burriana
  7. Obras clave en Castellón: arranca el curso decisivo para los grandes proyectos de la provincia
  8. Susto en la avenida Burriana de Castelló al colisionar varios vehículos

Exodus muestra por fin cómo se juega y por qué el tiempo puede convertirse en su mejor arma narrativa

Exodus muestra por fin cómo se juega y por qué el tiempo puede convertirse en su mejor arma narrativa

Pérez Llorca apuesta por el futuro de Castelló en el año de su 775 aniversario

Pérez Llorca apuesta por el futuro de Castelló en el año de su 775 aniversario

El precio de los coches de segunda mano rompe tópicos y se acelera en Castellón

El precio de los coches de segunda mano rompe tópicos y se acelera en Castellón

SATSE alerta del riesgo de los falsos fisioterapeutas: lesiones, daños nerviosos y retrasos en la recuperación

SATSE alerta del riesgo de los falsos fisioterapeutas: lesiones, daños nerviosos y retrasos en la recuperación

Compromís reivindica los 775 años de Castelló como una celebración de la historia, la identidad y la diversidad de la ciudad

Compromís reivindica los 775 años de Castelló como una celebración de la historia, la identidad y la diversidad de la ciudad

El pueblo de Castellón que prepara una batalla de charangas y cerrará la jornada con una de las mejores de España

El pueblo de Castellón que prepara una batalla de charangas y cerrará la jornada con una de las mejores de España

Directo | Segunda Entrada de Toros y Caballos en Segorbe

El calor en Castellón deja paso a una bajada de temperaturas y ¿lluvia?

El calor en Castellón deja paso a una bajada de temperaturas y ¿lluvia?
Tracking Pixel Contents