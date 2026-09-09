Pablo Motos rectifica en directo en 'El Hormiguero' tras un ataque por error a RTVE: "Perdón, era la FIFA"

'El Hormiguero' dejó un momentáneo error protagonizado por Pablo Motos durante la visita de Luis de la Fuente al programa. Durante la entrevista, el comunicador de Antena 3 quiso justificar la ausencia de ciertas jugadas destacadas de la Selección Española en el Mundial, señalando directamente a Radiotelevisión Española (RTVE).

Con tono crítico, el conductor del espacio de las hormigas lanzó una queja aludiendo a las trabas institucionales. "No he puesto el gol de Ferrán porque nos cobraban mucho dinero", espetó en directo ante el seleccionador, dirigiendo un reproche explícito hacia el ente público por la gestión económica de las imágenes deportivas.

Sin embargo, el error en el señalamiento institucional fue advertido casi al instante. Consciente de que las restricciones y las tarifas prohibitivas en la explotación comercial de los clips del torneo correspondían estrictamente a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, el presentador frenó en seco su discurso.

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Motos optó por enmendar la plana de manera inmediata ante la audiencia. "Perdón, que he dicho TVE y era la FIFA", rectificó con agilidad en pleno directo, zanjando de este modo una pifia involuntaria que desvió momentáneamente el foco de la visita del seleccionador nacional.