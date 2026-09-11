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Reflexión en RTVE

Jesús Vázquez clama contra los insultos a Pedro Sánchez: "Alguien ha inoculado odio"

El presentador denuncia en 'El perro andaluz' la normalización de determinados discursos.

Jesús Vázquez en 'El perro andaluz'

Jesús Vázquez en 'El perro andaluz' / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

Jesús Vázquez aprovechó su paso por 'El perro andaluz' para lanzar una reflexión sobre la crispación política y social. El presentador lamentó que determinados mensajes hayan terminado instalándose con normalidad en la conversación pública y resumió su diagnóstico con una frase contundente: "Alguien se ha encargado de inocular odio en la gente".

Durante la conversación con Manu Sánchez, puso como ejemplo algunos discursos vinculados a la inmigración, como "vienen a invadirnos", "nos quitan el trabajo" o "están antes que nosotros en la cola de la Seguridad Social". Vázquez calificó estas afirmaciones de "mentiras" y admitió no entender por qué "la gente se las cree muy fácil".

"¿En qué momento hemos llegado a normalizarlo?"

El presentador fue más allá al denunciar que "nos hemos acostumbrado a que el odio sea normal". A su juicio, esa degradación del debate alcanza también a las instituciones y a quienes las representan, algo que ejemplificó con los insultos recurrentes dirigidos al presidente del Gobierno.

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"¿En qué momento hemos llegado a normalizar que a un presidente del Gobierno, te guste o no te guste, la frase que se repite todos los días sea 'Pedro Sánchez, hijo de puta'?", planteó Vázquez. El comunicador recordó que España es "un país civilizado con alternancia de poderes" y cerró su intervención con otra pregunta: "¿Dónde está el mínimo respeto?".

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Fuente: El Periódico

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