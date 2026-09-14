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Duelo político

El presidente de Ceuta contra el del Gobierno, ¿dónde y cuándo ver las dos grandes entrevistas que marcan la actualidad?

Antena 3 y laSexta concentran este lunes dos conversaciones políticas marcadas por la crisis migratoria y el cruce de versiones sobre la gestión de Ceuta.

Juan Vivas y Pedro Sánchez

Juan Vivas y Pedro Sánchez / Atresmedia

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Carlos Merenciano

Madrid

La crisis de Ceuta salta este lunes 14 de septiembre al access prime time con dos de sus principales protagonistas hablando casi simultáneamente en televisión. Pedro Sánchez será entrevistado en 'El Intermedio' desde las 21:30 horas en laSexta, mientras Juan Vivas acudirá a 'El Hormiguero' a partir de las 21:45 horas en Antena 3, configurando un inusual cara a cara a distancia entre dos dirigentes enfrentados por la gestión de las últimas semanas.

El presidente del Gobierno se sentará con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés en una entrevista en directo en la que abordará la crisis migratoria de Ceuta y los demás frentes políticos que afronta el Ejecutivo en la recta final de la legislatura. Será la cuarta visita de Sánchez a 'El Intermedio': las dos primeras se produjeron como candidato a la Presidencia y la tercera ya desde La Moncloa.

Solo quince minutos después comenzará en Antena 3 la entrevista de Pablo Motos a Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Su presencia llega después de elevar notablemente el tono contra el Gobierno central y asegurar que, durante las alertas previas a la llegada masiva de migrantes, desde La Moncloa llegaron a transmitirle que "no llamara más".

Dos versiones de una misma crisis

La coincidencia televisiva adquiere especial relevancia por las discrepancias mantenidas entre ambas administraciones. Vivas ha denunciado que el Ejecutivo restó importancia a sus advertencias y ha reclamado una mayor respuesta ante la situación de Ceuta. Sánchez, por su parte, ha defendido públicamente que el Gobierno estuvo "al pie del cañón desde el primer momento", aunque ha reconocido que los servicios de inteligencia deben mejorar su capacidad de "anticipación y prevención" ante episodios similares.

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Por tanto, quienes quieran seguir las dos entrevistas tendrán una difícil elección: Pedro Sánchez, en laSexta desde las 21:30 horas; Juan Vivas, en Antena 3 desde las 21:45 horas. Dos conversaciones en cadenas del mismo grupo audiovisual, parcialmente solapadas y con Ceuta convertida previsiblemente en el gran asunto político de la noche.

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Fuente: El Periódico

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