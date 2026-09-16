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Nuevas caras

Telecinco refuerza sus mañanas con dos grandes fichajes en 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver'

La cadena incorpora nuevos perfiles a sus dos magazines matinales tanto la tertulia política como el análisis de actualidad.

Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo

Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo / Mediaset

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Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco sigue moviendo ficha en sus mañanas con dos incorporaciones de peso. Cristóbal Soria se suma a 'Vamos a ver' como nuevo colaborador, mientras Álvaro Nieto cambia 'Espejo Público' por 'El programa de Ana Rosa' para reforzar la mesa política de Ana Rosa Quintana.

Según adelanta Vertele, Soria se incorpora al programa que presenta Patricia Pardo. El periodista amplía así su vínculo con Mediaset, donde ya forma parte de la nueva etapa de 'El Chiringuito', después de haber pasado también por espacios como 'La última noche', 'Desnudos por la vida' o 'Bailando con las estrellas'.

Su llegada se produce además en un momento en el que 'Vamos a ver' ha reforzado notablemente su plantel de tertulianos, con perfiles como Alejandro Requeijo, Israel García-Juez, Estefanía Molina, Carlos Cuesta o Rodolfo Irago, a los que recientemente se ha sumado también Marta Carmona.

Álvaro Nieto cambia Antena 3 por Telecinco

El segundo movimiento afecta directamente a la competencia. Según ha desvelado El Televisero, Álvaro Nieto, director de The Objective, se incorporará a 'El programa de Ana Rosa' a partir de la última semana de septiembre, dejando atrás su etapa como colaborador habitual de 'Espejo Público'. El periodista llevaba alrededor de cinco años participando de forma recurrente en la tertulia de Susanna Griso.

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Nieto reforzará una mesa política que ya ha sumado esta temporada a Federico Jiménez Losantos, Tomás Gómez, Isaac Blasco y Soraya Rodríguez. El movimiento supone además otro trasvase directo entre las dos principales ofertas privadas de la mañana, con Telecinco buscando apuntalar tanto 'El programa de Ana Rosa' como 'Vamos a ver' en pleno arranque de curso.

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Fuente: El Periódico

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