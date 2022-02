La crítica de Monegal | Laura Borràs, con la barba de Roger Torrent

He ido observando, con prudencia y en silencio, la actitud informativa de TV-3 acerca del caso del diputado de la CUP Pau Juvillà y el lio de la retirada de su escaño por imperativo de la JEC y por desobediencia al TSJC. Y he advertido que en esta ocasión en TV-3 no se ha organizado la habitual construcción de un relato único, al estilo de sus frecuentes ejercicios maniqueos, los malos contra los buenos. O sea que en este caso nos han ido ofreciendo una información bastante ecléctica, cosa que celebro mucho.

¡Ah! Este rapto de cautela informativa, desde mi punto de vista, obedece a un desconcierto general que en ‘la seva’ les ha sobrevenido. Sobre todo porque el ‘caso Pau Juvillà’ ha acabado transformándose en el ‘caso Laura Borràs’, y ahí han confluido las puñaladas entre tres partidos (Junts, ERC y CUP) que son precisamente las fuerzas hegemónicas –al menos dos de ellas mucho– que actualmente manejan TV-3. O sea, que en ‘la seva’ se habrán dicho: prudencia, mucho cuidado, que los que se pelean son los que mandan aquí. El gran desconcierto es pues cómo relatar o enfocar el protagonismo que ha adquirido Laura Borràs, y las consecuencias de lo que algunos han llamado ‘insensato vedetismo’. He escuchado opiniones diversas acerca de Borràs en ‘Tot es mou’, ‘FAQS’ y ‘Més 324’, pinceladas enfrentadas entre criaturas procesistas. Hay quien considera que ha intentado transformarse en la gran víctima –no Juvillà, sino ella– de todo este asunto. Tampoco ha gustado en la Corpo, organismo que engloba a TV-3, que la presidenta del Parlament haya ido a explicar su versión a la privada RAC1 en lugar de la tele o la radio públicas. Y menos todavía cuando allí se ha erigido en heroína plantando cara en solitario a la ‘represión’: «Si la meva veu no hi és (..) no aconseguirem la independència del nostre país». O sea, me han dejado sola los míos, los partidos independentistas, y me obligan a sacrificarme y recular, ¡pero yo sigo! Dentro de esta incómoda situación de TV-3 sobre cómo informar del ‘caso Borràs’, es resaltable lo que han hecho en el ‘Està passant’. La han sacado barbuda y nos decían: «Se le ha quedado el ‘careto’ de Roger Torrent». Es un mensaje clarísimo: Torrent claudicó en el ‘caso Torra’ y Borràs ha hecho lo mismo con Juvillà, ‘ergo’ ambos son unos cagados que se han rendido. ¡Ah! Los programas trinchera son así.