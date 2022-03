Pese a que los miembros del equipo de la Policía Nacional especializado en la lucha contra el terrorismo yihadista que protagonizan la serie original de Movistar Plus+ ‘La unidad’ están acostumbrados a enfrentarse a los terroristas más buscados para garantizar la seguridad de los ciudadanos, como se pudo ver en la primera temporada, en esta segunda, que la plataforma estrena (completa bajo demanda) este viernes, 18, verán el peligro más de cerca. Y es que los personajes a los que dan vida Nathalie Poza, Marian Álvarez y Michel Noher, entre otros, descubren que esta vez son ellos el objetivo. Y, lo que es peor, sus familias también se encuentran en el punto de mira.

Como explica, Dani de la Torre ('El desconocido', 'La sombra de la ley'), uno de los creadores y director de la ficción, la gran diferencia con respecto a la anterior temporada es la motivación, que ya no es estrictamente profesional. “Es ese amor a la familia, a sus seres queridos, el que descubre y activa el miedo y la venganza dentro de cada uno de nuestros personajes , policías y yihadistas y sacará algo de dentro de cada uno de ellos nunca visto antes", explica. Porque en estos capítulos conoceremos también que mueve a los terroristas a cometer sus atentados.

Aumenta la tensión

Esta nueva situación a la que se enfrentan los policías provoca que el ‘thriller’ policial, caracterizado por tener un ritmo trepidante y una tensión constante, adquiera en esta ocasión un grado mayor de componente emocional. “La tensión sube de nivel. Y luego está la emocionalidad, más presente, y poder sentir una mayor identificación con los personajes. Y verlos resquebrajándose. Que eso es lo más humano que tenemos y con lo que más nos permite empatizar”, cuenta a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, Michel Noher, que da vida a Marcos.

Alberto Marini (‘El desconocido’, 'Apagón', 'Tu hijo'), otro de los creadores, de esta producción de Buendía Estudios, pone un ejemplo que lo explica perfectamente "Imaginemos a un cirujano obligado a llevar a cabo, en condiciones desesperadas, una operación de vida o muerte sobre su propio hijo o sobre sí mismo. Pero en la vida real, no en una peli de supermédicos. Las emociones pueden complicar un trabajo ya de por sí exigente, duro y dramático”. Y eso es lo que les ocurre a los componentes de la unidad, que a veces se sienten incapaces de tomar las decisiones correctas ante situaciones muy graves.

Alto nivel de producción

Caracteriza de nuevo a esta temporada las impactantes escenificaciones de los atentados, los ataques y los viajes a otros países con localizaciones de lo más espectaculares. “Hay tal despliegue de recursos y nivel de producción, que pone a la serie a la altura de cualquier ficción internacional”, comenta el actor argentino, que recuerda que se ha vendido en todo el mundo.

Asimismo, hace hincapié en la manera que tiene De la Torre de narrar las muertes, algo que forma parte de su sello. “Estamos acostumbrados a una oda a la muerte, como si fuese un proceso un poco largo. Dani tiene un modo más seco de verlo. Un tiro, y esa persona ya no está más. No es estar al lado levantándolo y abrazándolo”, detalla, lo que explica esa sensación tan real que le queda al espectador de no haber despedido tampoco al personaje.

En el reparto de esta producción de Buendía Estudio, además de Poza, Álvarez y Noher figuran Luis Zahera, Alba Bersabé, Fariba Sheikhan, Raúl Fernández de Pablo, Carlos Blanco y Fele Martínez, que repiten en sus papeles. A los nuevos seis capítulos se incorporan, también, Fran Cantos y Aroa Rodríguez, entre muchos otros.