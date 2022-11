La crítica de Monegal | Cuando TVE intentaba disimular lo del 'Prestige'

Se cumplen 20 años de la catástrofe y vergüenza del 'Prestige'. Gonzo (‘Salvados’, La Sexta) nos ha refrescado la memoria con un especial, un demoledor documental, en el que ha radiografiado no solo la catástrofe, sino las disparatadas actuaciones que protagonizaron los que oficialmente tenían que ponerse en acción, las ‘autoridades de la época’, para entendernos.

Y el resumen lo ha sintetizado perfectamente el periodista Gonzalo Cortizo, a quien le fue concedido un Premio Ondas por su valiente labor informativa sobre el 'Prestige'. Cortizo decía, como resumen: "El único afán de los dirigentes fue sacarse el problema de encima". Efectivamente. La marea negra estaba contaminando y arrasando 800 kilómetros de la costa de Galicia y la actividad que desplegaron los dirigentes de aquel PP del 2002 fue una maravilla. Fraga y Cascos se fueron de cacería por los cotos de sus amigos. El ministro Trillo quería bombardear el buque con aviones F-18 y así conseguir, según él, quemar el petróleo. Fue una idea que causó bochorno general entre los entendidos: "Este ministro no sabe que el petróleo pesado no tiene volátiles, y no arde".

Otro ministro, Arias Cañete, se colocaba ante las cámaras propalando que las autoridades estaban solucionando rápidamente el asunto y que no había peligro de marea negra ni nada parecido. Rajoy estaba entretenido haciendo ejercicios de física recreativa con sus ‘hilillos de plastilina’. Y Aznar, escondido en La Moncloa, decidió viajar a Galicia pero solo hasta un mes después de que hubiese comenzado aquel negro apocalipsis.

Desde un punto de vista televisivo ha sido valiente lo que Gonzalo Cortizo, y otro acreditado periodista, Xosé Manuel Pereiro, contaron del papel que jugó TVE, y alguna de sus estrellitas, manipulando información para minimizar la realidad. Pereiro y Cortizo nos decían: "Era como estar en una casa con un televisor y una ventana. Por la tele te enseñaban una playa limpia, por la ventana la playa era un desastre (..) La gente de TVE se vió en apuros. El propio Urdaci fue a hacer un directo a Muxía y le llamaron de todo (..) ¡Y luego, resulta que todos aquellos fueron ascendidos, no solo la redactora Letizia Ortiz!". ¡Ah! Esta mención a la Letizia Ortiz de la época que trabajaba en TVE a las órdenes de Urdaci -y que también estuvo informando en Galicia- ha sido un valeroso atrevimiento televisivo.