La crítica de Monegal: El abrazo Junqueras/Turull, ¡una semilla!

Sin sorpresas, este mediodía, en el relato televisivo y la manera de enfocar el gran suceso político del día, la aprobación de la ley de amnistía. En el ‘Telediario’ de La 1 de TVE la primera imagen fue un hermoso paisaje de aplausos. Alegría. Es decir, el foco de la cámara centrado en la bancada socialista y la de los independentistas.

La alocución de este ‘Telediario’ exhalaba un punto de confort, moderado, pero muy bonito. Aseguraban: "La amnistía ya ha sido aprobada de forma definitiva". A la misma hora, en las ‘Noticias’ de Antena 3 TV, el golpe informativo era distinto. Nos decían, bordeando el alarmismo: "Ya no hay marcha atrás (...) Esta ley borra de un plumazo todos los delitos cometidos durante el procés y echa por tierra el principio de que todos los españoles somos iguales ante la ley". O sea, entre el malestar y el susto. ¡Ah! No es nada extraordinaria esta divergencia en la valoración informativa. Es habitual. Cada cadena acentúa según sus obsesiones y consignas.

En otros tiempos era distinto. Jacinto Benavente, que era muy guasón y puntiagudo, a veces advertía en sus artículos: les dejo al final un puñado de acentos para que acentúen ustedes a su gusto. Hoy la información de la tele ya la recibimos con los acentos puestos por la tele misma. No es grave. A mí personalmente los informativos de autor me gustan. Si sabes navegar en ese mar de fobias y filias, acabas conformando tu propia brújula y puedes evitar ir a la deriva. De este variopinto enfoque televisivo sobre la amnistía, ha sido en TV3, en su ‘Telenotícies migdia’, donde he visto la interpretación más original y sugestiva. Naturalmente han celebrado su aprobación con entusiasmo. Al estilo de La 1 de TVE. Pero se han detenido en un instante, en esa imagen captada en el patio exterior del Congreso, donde se ve, abrazándose, a Junqueras (ERC) y Turull (Junts). Bien mirado ha sido un abrazo de efusión comedida, pero en el ‘TN migdia’ les ha sobrevenido un repunte emotivo. Nos decían: "Hace tiempo que no veíamos esta unidad del independentismo (...) ¡Quizá es la semilla de algo!", y un clima de ilusión les envolvía.

