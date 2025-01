Crítica de 'La semilla de la higuera sagrada' (2024): Una pistola, un juez y tres mujeres

'La semilla de la higuera sagrada' (2024) Director: Mohammad Rasoulof Intérpretes: Sohelia Golestani, Setareh Maleki, Missagh Zareh Estreno: 17/1/25 * * *

Huido de su país en mayo del pasado año, tras ser condenado a ocho años de prisión, el cineasta iraní Mohammad Rasoulof ha realizado con ‘La semilla de la higuera sagrada’ un duro alegato contra el islamismo teocrático de su país y una reivindicación del papel de la mujer en ese conflictivo ecosistema social y religioso. El relato se centra al principio en la figura de un recién nombrado juez de instrucción a quien se le entrega una pistola para defenderse: aún no es consciente de los peligros de su cargo, ya que su trabajo ahora será público. El juez es íntegro: no quiere firmar la solicitud de pena de muerte por ofensas contra Dios porque no ha leído los cuatro volúmenes de la causa del imputado.

La historia se desarrolla en un clima de revueltas en la calle duramente reprimidas por la policía y los paramilitares. Hasta que desaparece la maldita pistola. Para entonces, la esposa y dos hijas del juez han ganado su esencial protagonismo. El filme habla sutilmente sobre verdugos y víctimas, sobre quienes callan (la madre) y quienes quieren actuar (las hijas). Hasta su tramo final, es una película modélica y concisa. Su última hora es demasiado rebuscada y el conjunto pierde fuelle. Queda una terrible certeza. En Irán se sabe que el mundo ha cambiado, pero Dios y sus leyes no.