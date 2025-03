Series para después de una dana

Mientras la Comunidad Valenciana sigue conmocionada por los efectos de la dana y ha vivido esta semana otro susto por amenaza de temporal, en Estados Unidos se cumplen 20 años del Katrina. Se trató de uno de los huracanes más destructivos de la historia y el que ha causado hasta ahora el mayor número de víctimas mortales. Más de 1.200 personas perdieron la vida y aún hoy hay zonas todavía pendientes de reconstrucción. La devastación del Katrina y los errores en la gestión de la emergencia por parte de la administración norteamericana ha sido tratada en la ficción y posiblemente seguirá inspirando nuevos argumentos. Con la irrupción de las nuevas plataformas es más fácil que los trágicos hechos de Valencia puedan llegar algún día a la pantalla. Desde reportajes true crime a tramas de ficción. Esta semana en el blog, analizamos algunas de las series inspiradas en grandes catástrofes.

'Treme' (HBO)

Es otra de las grandes series de David Simon, el creador de 'The Wire', para HBO. Si 'The Wire' nos mostraba desde todos los puntos de vista el mundo del tráfico de drogas en Baltimore, Treme nos traslada a la vida en Nueva Orleans tras el paso del Katrina y cómo sus habitantes trataban de recuperar la normalidad. El nombre que da título a la serie es el de un barrio de Nueva Orleans, conocido por sus clubes de jazz, su gastronomía y su vida cultural. Como su antecesora, se trata de una historia coral donde seguimos a sus protagonistas en sus vidas cotidianas. Sus protagonistas están alejados de clichés y estereotipos, en un ambiente donde la cuestión racial está muy presente. El ciudadano indignado, la chef que trata de abrir su restaurante, los músicos que intentan sobrevivir con su talento, los que intentan que la fiesta del Mardi Grass siga adelante, los corruptos y los que se enfrentan a la corrupción, los que perdieron a un ser querido... No hay unos personajes que tengan más peso que otros y algunos de ellos ni siquiera llegan a cruzarse en toda la serie. Con un ritmo lento y pausado, Simon nos introduce en esos ambientes y cómo el vendaval azotó sus vidas. A lo largo de los episodios de sus cuatro temporadas, cuenta con cameos de algunas celebridades de la música y la gastronomía local. Aunque está ambientada en otra ciudad, hay otra trama y no tiene nada que ver la una con la otra, hay quienes ven esta serie como una especie de secuela de 'The Wire'. El estilo es heredero directo de su predecesora y algunos actores repiten, aunque interpretando a otros personajes. Sin embargo, aunque la crítica no duda en colocar a 'The Wire' como una de las mejores series de la historia de la televisión, para esta las puntuaciones suelen ser un poco más modestas.

'American Crime Story'

En el limbo quedó la temporada que también iba a dedicarse a los efectos del huracán Katrina. Peculiar tema para un título que a cada temporada iba a abordar un crimen de gran impacto mediático en la sociedad americana. El showrunner Ryan Murphy daba una contundente explicación sobre la elección del tema, las negligencias que cometieron las administraciones en la gestión de la crisis podían calificarse como criminales. La serie estaba muy adelantada y hasta se fichó a Dennis Quaid para interpretar a George W. Bush. Sin embargo, el inicio del rodaje se pospuso con la justificación de que había amenaza de huracanes. El proyecto empezó a retrasarse y la serie pasó a ocuparse de otros hechos recientes de la historia americana, como la revisión con perspectiva de género del impeachment a Bill Clinton con su affaire con Monica Lewinsky. Más tarde se conoció que había problemas sobre el concepto de lo que se quería contar como el haber empezado a adaptar un libro para contar la historia y luego cambiarlo por otro. Cuando ya era un proyecto olvidado, el propio Murphy admitió que estaba en una especie de barbecho creativo a la espera de cerrar un guión a la altura de la historia. De momento, esta temporada está tan aparcada como aquella de Feud que quería contar el divorcio entre Charles y Diana de Inglaterra. Aunque en este último caso, el motivo era obvio, ya que aún está muy reciente el final de 'The Crown' que nos contaba esa misma historia. La historia del Katrina tiene más posibilidades.

'911' (Fox)

La productora de Ryan Murphy se decantó en el terreno de la ficción por imaginar cómo hubiera sido un tsunami en la costa de California. En el arranque de la tercera temporada de '911', los protagonistas, que forman parte de los equipos de emergencias de rescate, se enfrentaban a un gran desastre natural. Las pretensiones de este episodio doble era hacer un homenaje a todas aquellas películas de catástrofe que proliferaban en la gran pantalla en los años 70, como 'Terremoto', 'La aventura del Poseidón' o 'El coloso en llamas'. Los efectos especiales están a la altura y cumplen bastante bien.

'La tormenta del siglo'

Es una miniserie nacida de la pluma del prolífico escritor Stephen King, pero en este caso no se trata una adaptación de alguna de sus obras. El mago del terror escribió directamente el guión de la miniserie, que luego se ha publicado tal cual en formato papel. Nos cuenta una historia ambientada en una pequeña isla cerca de Maine, que se enfrenta a una gran tormenta de nieve. Sin embargo, ese es el menor de sus problemas porque en medio de la catástrofe aparece un misterioso personaje que conoce los secretos de todos y cada uno de los habitantes y que les trae un enigmático mensaje: "Dadme lo que quiero y me marcharé". Linoge, que así se llama el malo de la historia, viene a ser una especie de reflejo tenebroso de otro de la vasta obra de King, el John Coffey de 'La milla verde'. Mientras que Coffey tenía unos poderes que permitían la curación, Linoge solo trae desolación y desesperanza en unos momentos delicados, donde son los protagonistas los que se han quedado encerrados con él. Se trata de una serie típicamente noventera, década en la que algunas de las obras del novelista se llevaron a la pequeña pantalla en formato de miniserie de cuatro horas. Vimos así títulos como 'Apocalipsis', 'It' e incluso una nueva versión de 'El Resplandor'.