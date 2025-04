Las hermanas pequeñas de Adolescencia

Han pasado ya tres semanas desde el estreno de Adolescencia y la miniserie de Netflix se mantiene como una de las más vistas de la plataforma. Se ha convertido en uno de los títulos del momento desatando un fenómeno similar al que ya tuvo hace un año Mi reno de peluche. No sabemos si por casualidad, pero en paralelo a su estreno, algunos de sus protagonistas y creativos han aterrizado también en otros títulos. Puede que el terremoto de Adolescencia les haya eclipsado haciendo que pasen desapercibidas, pero que en otro momento hubieran llamado más la atención. Pero también puede ser una oportunidad para que los espectadores a los que los cuatro episodios de la ficción británica les hayan sabido a poco se acerquen a ellas interesados por los nuevos trabajos de sus protagonistas.

A Mil Golpes no le hacía falta para nada el gancho de Adolescencia para promocionarse, a pesar de contar con dos de sus protagonistas como cabezas de cartel. El principal reclamo que tenía es que es la nueva serie del creador de Peaky Blinders, Stephen Knight. De hecho puede servir perfectamente como reemplazo para todos aquellos que no puedan soportar la espera a que hagan la película del clan de los Shelby. La trama nos traslada de nuevo a los turbios y violentos bajos fondos de Londres, como en otras series de Knight, que tampoco nos podemos olvidar de Taboo. A una Gran Bretaña victoriana llegan dos hermanos jamaicanos para tratar de ganarse la vida. Ambos acabarán metidos en el mundo de los combates de boxeo y, como telón de fondo, un enfrentamiento entre bandas. Hezeckiah (Malachi Kirby) acabará enemistado con un veterano boxeador. Volvemos a los ambientes totalmente marginales y donde todo se resuelve mediante una violencia extrema. Stephen Graham, uno de los guionistas de Adolescencia y que también interpretaba al padre de ese infante acusado de asesinato, encarna aquí al veterano boxeador, cuya carrera parece haber entrado en declive. A pesar de su rudeza y falta de control, parece tener sus propios códigos morales. Podría ser el Thomas Shelby (Cillian Murphy) de esta historia de no ser porque aquí su rol el más de villano o por lo menos del antagonista. ¿Será una versión victoriana del Johnny Lawrence de Cobra Kai?

El otro rostro conocido que nos deja Mil golpes es el de Erin Doherty, otra de las interpretaciones más comentadas de Adolescencia. Allí encarnaba a la psicóloga que entrevistaba a Jaime en prisión para intentar completar su perfil psicológico. El duelo interpretativo entre ambos durante la entrevista es uno de los episodios más recordados. En Mil Golpes, Doherty se pone en la piel de Mary Carr, la jefa de una banda conocida como las Cuarenta Elefantas y que se dedica al hurto y al robo en golpes perfectamente planificados. Al igual que los peaky blinders, se trata de una banda que existió en la realidad. La serie se inspira en la figura de su líder, Mary Carr, que sabía moverse y hacerse respetar en los ambientes más turbios de aquella sociedad donde no era fácil ser mujer, la vida humana apenas tenía valor y la policía distaba mucho de ser eficaz. Carr es la verdadera protagonista de la historia, que nos ha dejado un final de temporada abierto y con vocación de regresar con nuevos episodios. La primera entrega ya está disponible al completo en Disney.

La otra serie que ha coincidido en Netflix con Adolescencia en la cartelera ha sido Ciudad Tóxica. El nexo de unión entre ambas es su guionista Jack Thorne, así que no es de extrañar que tenga un gran peso la temática social en la trama. Madres de una ciudad británica descubren que las malformaciones con las que han nacido sus hijos se deben a los vertidos contaminantes de una planta de acero y con la que las autoridades municipales han hecho la vista con la manida excusa de crear riqueza, aunque solo sea para sus bolsillos. Cuatro episodios basados en hechos reales que pueden ser un perfecto sustituto para los que hayan disfrutado de Adolescencia.

La serie tiene un potente reparto femenino, entre quienes destacan Jodie Whitaker (Doctor Who y Black Mirror), Aimee Lee Wood (que es otra de las estrellas de la tercera temporada de White Lotus), así como Claudia Jessie (en un papel muy alejado del que la conocimos en los Bridgerton). En el apartado de actores, me llama la atención que el papel de político corrupto le corresponda a Brendan Coyle, el inolvidable ayuda de cámara John Bates de Downton Abbey, y que sea Robert Carlyle, que ha interpretado una larga lista de villanos en su carrera, el gestor que en un arranque de honradez decide tirar de la manta. Bueno, también le dejan fuera de las listas, pero eso es otra historia.

El éxito de Adolescencia ha puesto en un podio a todos los que han tenido que ver con ella y, a tenor de la calidad de productos como estos, podemos augurarles una larga carrera en el mercado de las plataformas.