AMC ha lanzado el tráiler de la temporada 7 de Fear The Walking Dead. Después de que Teddy Maddox (John Glover) desatara un desastre nuclear, los nuevos episodios mostrarán la vida en pleno apocalipsis zombie tras el incidente.

El clip arranca con un paisaje desolado y en llamas. "El principio es el final", se puede leer pintado en una pared. Varios protagonistas aparecen llevando máscaras.

"Me he cansado de escucharte, Morgan. Todos se han cansado. Todos te siguieron y mira lo que ha pasado. Acepta la verdad, Morgan. Has fallado. Y ahora es mi turno. Voy a hacer lo que tú no pudiste. Voy a reconstruir el mundo. Voy a ayudar a todos a los que decepcionaste. Todo mientras tú miras desde fuera", dice Victor Strand (Colman Domingo).

"Deberías reconstruir el mundo y ayudar a la gente. Pero si me entero de que no es lo que estás haciendo, si me entero de que estás haciendo daño a la gente que quiero, te juro por Dios que iré a por ti. Haré lo que tú intentaste hacerme a mí en ese submarino", contesta el protagonista.

La cadena también ha lanzado la sinopsis de la temporada. "Teddy (John Glover) hizo realidad su visión del fin cuando detonó varias ojivas nucleares en todo el paisaje de Texas, pero los que sobrevivieron decidirán cómo será el comienzo. Y tendrán que hacerlo en un mundo desprovisto de luz y esperanza, donde el aire exterior es tan letal como los caminantes a los que se enfrentan. Los supervivientes descubrirán quiénes son realmente y de qué están hechos. Algunos estarán a la altura de las circunstancias, otros encontrarán un nuevo propósito y algunos se redefinirán a sí mismos, incluso si esto tiene un precio terrible para aquellos que alguna vez consideraron familia", reza la descripción.

La séptima temporada de Fear the Walking Dead se estrena en AMC España el 18 de octubre.