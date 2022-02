El duro trabajo de poner fin a 'The walking dead'

En algún momento (todavía por concretar) de 2022 se emitirá el último episodio de 'The walking dead', más o menos doce años después de la emisión del primero, aquella obra maestra de Frank Darabont en la que el silencio hablaba más alto que las palabras o los gruñidos guturales. Habrán sido en total once temporadas, la última de ellas dividida en tres partes de ocho episodios; la segunda, u 11B, se estrena este lunes, día 21, en FOX.

La tanda arranca, obviamente, donde acabó la anterior, con algunos de nuestros héroes luchando contra los Segadores y los habitantes de Alexandria lidiando con una tormenta torrencial. Esta temporada final pudo ser un tenso crescendo, pero parece más bien concebida como largo clímax. "Cuando creamos la serie, intentamos que todo sea eléctrico todo el tiempo", explica por videollamada Angela Kang, 'showrunner' de la serie desde 2017. "Que las cosas no dejen de moverse, sin olvidarnos, sea como sea, de tener momentos más contemplativos; eso es parte del estilo también. Pero hay tanta historia por contar, con tantos personajes… ¡Y todos lo están pasando mal todo el tiempo! Quizá por eso parece un largo clímax en lugar de un crescendo".

"Supongo que es lo que pasa cuando escribes una temporada final –añade–: quieres decirlo todo sobre estos personajes antes de despedirte de ellos”. Para Kang, significará decir adiós a (no todos, como veremos, pero sí unos cuantos) personajes que conoce desde hace más de una década. Tras escribir para la nunca emitida 'Day one' y la efímera 'Terriers', Kang tuvo mejor suerte con su siguiente serie, 'The walking dead', en la que empezó en 2011 (segunda temporada) como editora de guion. En la tercera ya era productora; en la quinta, coproductora ejecutiva, y desde la novena se convirtió en 'showrunner'. Algo que le pilló un poco por sorpresa: "Sabía que quería ser 'showrunner', pero no creía que fuera a ser en esta serie", nos cuenta. "Pensaba que Scott M. Gimple [su showrunner entre la cuarta y octava temporadas] iba a llevarla hasta el final. Pero a Scott empezó a apetecerle más hacer cosas como productor. Me preguntó si querría tomar su puesto, con la bendición del resto del equipo, por supuesto. Fue una sorpresa para mí. En realidad me estaba preparando para llevar una serie en algún otro sitio, o escribir mi propia serie y venderla".

Con la presión al límite

Pregunto a Kang qué grado de presión siente ahora mismo sobre el desenlace de la serie, en una escala del 0 al 10. Su respuesta estresa: "¡Es como un 25!", exclama, aunque justo después ríe. "Hay algo que intimida mucho al hacer esta serie. No escribimos todo primero y después lo producimos; empezamos a escribir e inmediatamente empieza la producción, así que siempre tenemos la presión temporal de hacer un poco todo a la vez. Hubo un momento, no hace mucho, en que me vi trabajando a la vez en los veinticuatro episodios de la temporada. He hecho verdaderos malabarismos", cuenta, haciendo sentir a este cronista un poco mal: ¿estaremos robándole un tiempo precioso?

Realmente hemos cogido a Kang en un momento clave de 'The walking dead': los días en que se decidirán los giros y las palabras finales. "Estamos llegando al final de la fase de escritura y nos estamos concentrando en acabar de filmar estos últimos episodios. Estamos luchando por crear algo que resulte épico e interesante, y que haga sentir a la gente que el viaje ha valido la pena. Quiero hacer un buen trabajo para los fans".

Fans por encima de todo

Concentrarse en hacer ese buen trabajo podría servir para ahorrarse campañas online para la reformulación de ese final. Hoy en día, como sabemos, la presión fan puede lograr de todo, desde resucitar series hasta remontar películas. ¿En 'The walking dead' se tiene mucho en cuenta su opinión? "Escribimos las cosas con mucha antelación, así que para cuando los fans están reaccionando a algo, nosotros ya estamos metidos en otra historia", dice Kang. "No miramos Twitter para reaccionar a las reacciones de los fans. Algunas series tienen agendas que les permiten hacer eso, pero para nosotros es imposible. Hemos de confiar en nuestro instinto. Los fans deben saber que nosotros también somos fans. Somos fans de lo que Frank Darabont planteó en la primera temporada. Somos fans de Robert Kirkman y sus cómics".

Kang es también, por otro lado, fan de muchas otras cosas, y espera poder hacer algún día esa serie propia. Pero todavía pasará tiempo, no solo porque le queden "muchos, muchos, muchos meses de posproducción" de 'The walking dead', sino porque también será 'showrunner' de la serie sobre Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) prevista para 2023, de la que, por supuesto, no puede decir "nada", ni siquiera sobre el tono o la personalidad. "Es alto secreto. Pero creo que la intención con todo lo que pueda venir después es que haya verdaderos factores diferenciales".